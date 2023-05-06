"Начинаем понимать их тактику": офицер 3-й штурмовой бригады "Азов" об обороне Бахмута

Несмотря на преимущество российских оккупантов в силах и средствах, "азовцам" удалось стабилизировать фронт и делать свои наступательные действия, говорит командир 2 штурмового батальона Дмитрий Кухарчук.

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Бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" стало проще воевать, несмотря на усталость, потому что военные начали понимать тактику оккупантов. Об этом 6 мая заявил командир второго штурмового батальона бригады Дмитрий Кухарчук в комментарии для "Зеркала недели".

Подразделения 3-й штурмовой бригады "Азов" перебросили в Бахмут в начале января. Бойцам из 2 штурмового батальона удалось стабилизировать линию обороны, а также нанести сокрушительные потери российским захватчикам. По словам Кухарчука, за месяцы боевых действий, по его ощущениям, воевать стало проще.

"Но это не потому, что враг начал меньше давить, а потому, что мы начали понимать их тактику. Это совсем не та тактика, которая написана в "уставе" вооруженных сил России – они действуют иначе", — объясняет офицер.

Он также добавил, что его бойцы учатся на российских ошибках, поэтому в некоторых направлениях украинские военные проводят свои контрнаступательные мероприятия. Все при условии, что оккупанты имеют преимущество в войсках и средствах.

Также Кухарчук объяснил, что тяжелее всего подразделению было в январе, когда бойцы только прибыли в Бахмут. Российские разведчики знают, когда в ВСУ проходит ротация, поэтому одно подразделение может быть истощено боями, а другое только прибыть и не полностью понимать, что происходит.

Напомним, 5 мая замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные фиксируют только переброску российских войск на Бахмутском направлении.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая они передадут свои позиции в Бахмуте кадыровским бойцам "Ахмат".