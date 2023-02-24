"Хочуть підіграти Росії": Арахамія різко відреагував на "мирний план" Китаю (відео)

За словами парламентаря, неможливо вести переговори з Кремлем, доки російські танки вбивають українців.

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Народний депутат України та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що китайський "мирний план" — це неприйнятна позиція. Про це він сказав у п'ятницю, 24 лютого, в ефірі національного телемарафону.

Арахамія підкреслив, що в Пекіні хочуть підіграти російській переговорній позиції, але Україна не може прийняти їхні умови.

"Вони попри те, що кажуть, що треба поважати суверенітети кожної країни, потім ніде не мають на увазі, що потрібно негайно виводити війська за кордон України. Такого пункту взагалі немає. З огляду на те, як вони проголосували вчора, вони утрималися від резолюції ОНН щодо "мирного плану", це дає конкретний натяк, що вони хочуть підігравати російській версії так званих "мирних переговорів", — розповів Арахамія.

За словами нардепа, будь-які переговори з Росією мають розпочинатися після того, як Кремль виведе окупаційні війська за межі українських кордонів 1991 року.

"Хочуть, щоб уже сідали за стіл, про щось говорили й домовлялися поки російські танки вбиватимуть наших громадян. Це неприйнятна позиція. І це головний пункт, із чого все має починатися", — заявив Арахамія.

Парламентарій зазначив, що переговори між Києвом і Москвою наразі можуть бути присвячені лише двом темам: обміну військовополоненими та зерновому коридору. Будь-які інші переговори зараз послаблять позицію України.

"Є багато партнерів, які змушені нам допомагати в так званій "міжнародній коаліції", але дуже хочуть якнайшвидше це припинити з точки зору того, щоб відновити торгівлю з агресором і всі економічні відносини. Тому нам зараз немає сенсу це робити", — пояснив нардеп.

"Мирний план" Китаю

18 лютого стало відомо, що в КНР анонсували так званий "мирний план" щодо російсько-української війни.

21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає подробиць "мирного плану" Китаю і додав, що Київ має свій план.

22 лютого в Пекіні заявили, що готують "позицію" щодо війни в Україні. Водночас у КНР зазначили, що ніколи не називали свій план "мирним". Як розповів представник КНР в ООН Чжан Цзюнь, документ відображає послідовну позицію країни щодо військової агресії проти України.

23 лютого представник Китаю на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку під час свого виступу озвучив деякі з пунктів цього плану. Зокрема, він сказав, що Китай поважає суверенітет усіх країн, а також закликав сторони конфлікту сісти за стіл переговорів.

24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати Піднебесної закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також відновити мирні переговори.

У той же день, 24 лютого, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пекін, готуючи свій так званий "мирний план" щодо України, міг би зупинитися на першому пункті — повазі до суверенітету всіх країн.