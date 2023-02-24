"Хотят подыграть России": Арахамия резко отреагировал на "мирный план" Китая (видео)

По словам парламентария, невозможно вести переговоры с Кремлем, пока российские танки убивают украинцев.

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Народный депутат Украины и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что китайский "мирный план" — это неприемлемая позиция. Об этом он сказал в пятницу, 24 февраля, в эфире национального телемарафона.

Арахамия подчеркнул, что в Пекине хотят подыграть российской переговорной позиции, но Украина не может принять их условия.

"Они несмотря на то, что говорят, что нужно уважать суверенитеты каждой страны, потом нигде не имеют в виду, что нужно немедленно выводить войска за границы Украины. Такого пункта вообще нет. Учитывая то, как они проголосовали вчера — они воздержались от резолюции ОНН касательно "мирного плана", это дает конкретный намек, что они хотят подыгрывать российской версии так называемых "мирных переговоров", — рассказал Арахамия.

По словам нардепа, любые переговоры с Россией должны начинаться после того, как Кремль выведет оккупационные войска за пределы украинских границ 1991 года.

"Хотят, чтобы бы уже садились за стол, о чем-то говорили и договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция. И это главный пункт, с чего все должно начинаться", — заявил Арахамия.

Парламентарий отметил, что переговоры между Киевом и Москвой на данный момент могут быть посвящены только двум темам: обмену военнопленными и зерновому коридору. Любые другие переговоры сейчас ослабят позицию Украины.

"Есть много партнеров, которые вынуждены нам помогать в так называемой "международной коалиции", но очень хотят как можно скорее это прекратить с точки зрения того, чтобы возобновить торговлю с агрессором и все экономические отношения. Поэтому нам сейчас нет смысла это делать", — объяснил нардеп.

"Мирный план" Китая

18 февраля стало известно, что в КНР анонсировали так называемый "мирный план" касательно россиско-украинской войны.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает подробностей "мирного плана" Китая и добавил, что у Киева есть свой план.

22 февраля в Пекине заявили, что готовят "позицию" по войне в Украине. При этом в КНР отметили, что никогда не называли свой план "мирным". Как рассказал представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, документ отражает последовательную позицию страны по вопросу военной агрессии против Украины.

23 февраля представитель Китая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во время своего выступления озвучил некоторые из пунктов указанного плана. В частности, он сказал, что Китай уважает суверенитет всех стран, а также призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров.

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Первым пунктом указано "уважение суверенитета всех стран". Среди прочего, дипломаты Поднебесной призывают мир отказаться от менталитета Холодной войны, а также возобновить мирные переговоры.

В то же день, 24 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пекин, готовя свой так называемый "мирный план" по Украине, мог бы остановиться на первом пункте — уважении суверенитета всех стран.