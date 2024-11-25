Володимир Кличко відповів коміку Роґану, який послав Зеленського на подкасті (відео)

Подкастер Джо Роґан звинуватив Вашингтон та Київ у розпалюванні Третьої світової війни. На скандальну заяву відреагував боксер Володимир Кличко, запропонувавши дискусію в ефірі.

Український професійний боксер, олімпійський чемпіон і ексчемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії Володимир Кличко відповів подкастеру, який послав президента Володимира Зеленського. Про це відомо з публікації в Instagram від 24 листопада.

"Джо Роґан, я прослухав ваш останній подкаст. Я адресую вам це відео, щоб ви знали, що я не згоден. Ви говорите про надсилання цієї американської зброї в Україну, що, на вашу думку, призведе до Третьої світової війни. Отже, дозвольте вам сказати, що ви повторюєте пропаганду (Володимира, — ред.) Путіна", — зазначив боксер.

Кличко запевнив, що путінська Росія — "б біді", тому Москва прагне налякати людей. Зі слів чемпіона, війна мала тривати три дні, але завдяки героїзму та жертовності українців продовжується вже три роки.

"Отже, ви використовуєте єдину зброю, яку Путін справді має намір використовувати: пропаганду. І ця зброя дійсно послаблює наші демократії. Путінська Росія хоче тихо знищити Україну, вони хочуть, щоб Америка мовчала", — пояснив він.

Кличко підкреслив, що Велика Америка — це не та, що покидає країни, які захищають свободу. Він пообіцяв обговорити свою відмінну позицію детальніше, якщо Роґан вирішить запросити боксера у подкаст.

Що передувало

Американський стендап-комік та спортивний аналітик Джо Роґан у своєму подкасті від 22 листопада розкритикував адміністрацію Джо Байдена на дозвіл на удари далекобійними ракетами по Росії наприкінці каденції президента США.

"Зеленський каже, що Путін наляканий. Та пішов ти н***й, чоловіче", — заявив він.

Роґан заявив, що скоро може розпочатись Третя світова війна. З його слів, американці обрали новим президентом республіканця Дональда Трампа, бо він хоче закінчити війну. Подкастер висловив сподівання, що політику це вдасться.

"Так, Путіну не потрібно було вдиратися в Україну, 100%. Але не починайте Третю світову війну", — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 листопада заявив, що війна може закінчитись у 2025 році.

Український боєць Бовар Ханаков здобув першу перемогу на рингу після перерви. 16 лютого він зазнав поразки й оголосив про завершення кар’єри.