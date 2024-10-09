Володимир Кличко і Тіна Кароль: як пройшла зіркова прем'єра "Підйомної сили" (фото)
Прем'єра фільму про українські вертольоти зібрала зіркових гостей на червоній доріжці.
Українська співачка Тіна Кароль, боксер Володимир Кличко, громадський діяч і актор Сергій Притула та багато інших публічних людей побували на допрем'єрному показі фільму "Підйомна сила". Подія відбулася в кінотеатрі "Оскар" вчора, 8 жовтня, на які побував і Фокус.
Фільм про авіацію української армії створили режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тимур Фаткуллін і команда Aerotim.
Відомо, що в сюжеті фільму розповідається про роботу українських пілотів і пілотес, які виконують свою роботу в умовах повномасштабної війни. Документальний фільм екшн знято на реальних подіях і в реальному житті, ба більше, всі кадри було знято в період виконання реальних бойових завдань під час українсько-російської війни.
Цікаво, що так звані актори, це реальні герої фільму, яких не підбирали для фільму, вони справді виконують цю роботу щоденно, адже зараз захищають Україну на фронті. У сюжеті розповідається кілька історій героїв, які вони реально проживали.
Відомо, що робота над документальним екшеном тривала протягом року. До стрічки увійшли як сміливі операції авіаторів, так і їхні особисті історії, що відкриває глядачам пілотів з іншого боку.
Уже з 10 жовтня фільм можна буде побачити в усіх кінотеатрах України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".
Крім цього, Фокус писав, що Марина Боржемська і Надія Матвєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".