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Стиль життя

Володимир Кличко і Тіна Кароль: як пройшла зіркова прем'єра "Підйомної сили" (фото)

Тіна Кароль на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Тіна Кароль

Прем'єра фільму про українські вертольоти зібрала зіркових гостей на червоній доріжці.

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Українська співачка Тіна Кароль, боксер Володимир Кличко, громадський діяч і актор Сергій Притула та багато інших публічних людей побували на допрем'єрному показі фільму "Підйомна сила". Подія відбулася в кінотеатрі "Оскар" вчора, 8 жовтня, на які побував і Фокус.

Фільм про авіацію української армії створили режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тимур Фаткуллін і команда Aerotim.

Відомо, що в сюжеті фільму розповідається про роботу українських пілотів і пілотес, які виконують свою роботу в умовах повномасштабної війни. Документальний фільм екшн знято на реальних подіях і в реальному житті, ба більше, всі кадри було знято в період виконання реальних бойових завдань під час українсько-російської війни.

Цікаво, що так звані актори, це реальні герої фільму, яких не підбирали для фільму, вони справді виконують цю роботу щоденно, адже зараз захищають Україну на фронті. У сюжеті розповідається кілька історій героїв, які вони реально проживали.

Відомо, що робота над документальним екшеном тривала протягом року. До стрічки увійшли як сміливі операції авіаторів, так і їхні особисті історії, що відкриває глядачам пілотів з іншого боку.

Уже з 10 жовтня фільм можна буде побачити в усіх кінотеатрах України.

Євген Галич на прем'єрі Підйомної сили Fullscreen
Євген Галич
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Гузема Валерія і Тимур Фаткуллін на прем'єрі Підйомної сили Fullscreen
Гузема Валерія і Тимур Фаткуллін
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Володимир Кличко на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Володимир Кличко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Тіна Кароль та Євген Галич на прем'єрі Підйомної сили Fullscreen
Тіна Кароль та Євген Галич на прем'єрі Підйомної сили
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ольга Мартиновська на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Ольга Мартиновська
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Слава Соломко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Любомир Левицький
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Олександр Стратієнко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Тимур Фаткуллін
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
інфлуенсер Ігор Донських
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Катя Тейлор (ліворуч)
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Сергій Притула
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Женя Галич і Тіна Кароль
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Ксенія Купрієнко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Жан Беленюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Володимир Кличко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Сергій Притула
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Євген Пронін на прем'єрі Підйомної сили, показ фільму Підйомна сила, фоторепортаж з показу фільму Підйомна сила Fullscreen
Євген Пронін
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Лідія Новоселецька на прем'єрі Підйомної сили Fullscreen
Лідія Новоселецька
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Fullscreen

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Крім цього, Фокус писав, що Марина Боржемська і Надія Матвєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".