США знімають з танків Abrams "чутливі" технології напередодні відправки до України, – ЗМІ

Уряд США нібито надсилає "урізані версії" своїх танків іноземним урядам. У Пентагоні вважають, що танки Abrams в Україні можуть потрапити до росіян на полі бою.

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Пентагон побоюється, що деяке обладнання, яке встановлене на танках Abrams, може опинитися у руках російських окупантів під час контрнаступу Збройних сил України. Про це 8 травня повідомило USA TODAY.

У повідомленні йдеться про те, що з танків "знімають "чутливі" технології, які можуть потрапити до військ РФ. Це необхідний запобіжний захід у разі, якщо росіяни захоплять одну з машин й будуть використовувати її для вивчення.

"Це може дати, а може і не дати Росії можливість проводити на ньому випробування і шукати вразливі місця", – сказав Колін Сміт, експерт з питань російської армії в RAND Corp.

Як і у випадку з іншим озброєнням, уряд США нібито надсилає "урізані версії" своїх танків іноземним урядам. Пентагон залишає найкращі зразки для американських військ. За словами посадовців та експертів, складним питанням під час відправки танків Abrams в Україну є ймовірність того, що один з них потрапить до росіян на полі бою.

За словами Сміта, цього разу велике занепокоєння викликає броньовий захист більш досконалих версій танків і те, як його можна зламати. На відміну від безпілотника Reaper, який російські пілоти навмисне збили минулого місяця над Чорним морем, де він розпався на частини і затонув, пошкоджений танк може бути знайдений майже неушкодженим.

У виданні нагадали, що танки Abrams важкі та були розроблені під час холодної війни. Ця техніка використовувалася переважно у бойових діях у 1991 році під час операції "Буря в пустелі" в Іраку. Для війни в Україні американські танки пофарбують у зелений колір, що є поступовою відмовою від пустельного кольору, звичного після десятиліть бойових дій на Близькому Сході.

Нагадаємо, 28 квітня у Сенаті США обурилися темпами постачання Abrams до України. Сенатор-республіканець Том Коттон вважає, що американські танки могли б вирушити на фронт швидше, якби президент Джо Байден мав бажання та політичну волю.