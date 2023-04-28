"Може бути надто пізно": у Сенаті США обурилися темпами поставок Abrams в Україну

Сенатор-республіканець Том Коттон вважає, що американські танки могли б вирушити на фронт швидше, якби президент Байден захотів, і для цього була політична воля.

Related video

У четвер, 27 квітня, американські сенатори Том Коттон (республіканець від штату Арканзас) та Ангус Кінг (штат Мен) висловили невдоволення темпами, з якими США передають Збройним силам України танки Abrams напередодні очікуваного контрнаступу. Про це пише видання The Washington Post 27 квітня.

У публікації йдеться про те, що Кінг звернувся до генерала Крістофера Каволі, який займається більшою частиною зусиль Пентагону з навчання та оснащення української армії. Республіканець висловив занепокоєння тим, що Україні може не вистачити вогневої міці та закликав якнайшвидше розмістити танки для ЗСУ у Польщі.

"Це контрнаступ, про який усі говорять, — це найдовша підготовка до удару у світовій історії. Це буде окопна війна, і в ній будуть залучені танки" — заявив Кінг на слуханнях у сенатському комітеті.

Згідно з припущенням сенатора, якщо американські танки не прибудуть до України до серпня чи вересня, як заявив Пентагон, то "може бути надто пізно".

Своєю чергою, Том Коттон заявив, що, на його думку, танки Abrams могли б вирушити на фронт швидше, якби президент США Джо Байден захотів і для цього була політична воля.

"Я думаю, це відображає політичне рішення зволікати з тим, що ми поставляємо в Україну. Це історія, що повторюється, яку ми бачимо знову і знову протягом всієї цієї війни", — стверджує Коттон.

Постачання танків Abrams в Україну: що говорять у Пентагоні

Автори статті зазначили, що в Пентагоні не згодні з тим, що постачання танків триває повільно. У березні в оборонному відомстві повідомили, що США поставлять Україні танки Abrams вже до осені, хоча раніше йшлося про роки.

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер зазначив, що США прискорили графік, оновивши старі моделі танка M1A1, замість того, щоб надати досконаліший варіант M1A2.

"Йдеться про те, щоб якомога раніше передати цей важливий бойовий потенціал українцям", — сказав Райдер.

У джерелі також згадується, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну США виділили понад 38 мільярдів доларів допомоги Києву на витрати в галузі безпеки.

Нагадаємо, що 24 квітня Патрік Райдер повідомив, що завершення остаточної підготовки танкових екіпажів ЗСУ, а також передача окремих одиниць американських танків М1 Abrams в Україну відбудеться до кінця 2023 року. Танки, які незабаром прибудуть до Німеччини, не поїдуть до України, а використовуватимуться виключно для навчання солдатів ЗСУ.

Ще ми писали про те, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня представники оборонних відомств вирішили розпочати підготовку українських екіпажів до експлуатації танків Abrams на початку червня 2023 року. Зазначається, що рішення було ухвалено у зв'язку з активізацією зусиль США щодо надання танків Abrams для потреб української армії у найкоротші терміни.

Раніше, 12 квітня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в його країні з'явиться сервісний центр, а можливо, у майбутньому також центр виробництва танків Abrams. При цьому він не уточнив, чи ремонтуватимуть відповідну техніку ЗСУ у цих центрах.