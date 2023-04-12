У Міноборони Польщі анонсували створення сервісного центру для танків Abrams

Міністр оборони Маріуш Блащак нагадав, що США схвалили передачу Abrams Україні.

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Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, у майбутньому також і центром виробництва танків Abrams. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише 12 квітня PAP.

Керівник оборонного відомства зазначив, що створення у Польщі сервісного центру для танків американського виробництва обговорили з заступником голови правління General Dynamics. Саме ця компанія відповідає за випуск відповідної бронетехніки.

"Розмовляли на тему щодо створення у Польщі сервісного центру для танків Abrams", – зізнався Блащак.

Він додав, що перемовини стосуються переважно йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу. Потенційно у перспективі можуть обслуговуватись й техніку, що належать іншим європейським країнам.

Міністр нагадав, що США схвалили передачу Abrams Україні. Він не уточнив, чи будуть ремонтувати відповідну техніку ЗСУ у цих центрах.

Блащак додав, що перемовини тривають й з американською компанією Raytheon, яка спеціалізується на виробництві ПТРК Javelin. У військах проводиться відповідна робота щодо технічної модернізації.

Премʼєрміністр Польщі 12 квітня зазначив, що США планують додаткові постачання Abrams і Bradley Україні. Варшава та Вашингтон обговорювали питання щодо постачання ЗСУ додаткового озброєння, від якого залежить перемога українців у повномасштабній війні проти російських загарбників. Керівник уряду Польщі також зазначив, що його держава й надалі надаватиме необхідну підтримку.

У публікації про укладені контракти на сайті Міноборони США 6 квітня повідомлялося, що General Dynamics випускатиме танки M1 Abrams для України. Компанія отримала контракт на суму $27 100 000, заявки приймалися через інтернет і одну з них затвердили. Представники Міноборони США працюють над закупками необхідного обладнання, але подробиці не оголосили.