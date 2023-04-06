Контракт на $21,7 млн: General Dynamics випускатиме танки M1 Abrams для України, — ЗМІ

За даними журналістів, виробляти танки для потреб ЗСУ буде General Dynamics Land Systems. Водночас США раніше попереджали, що постачання бронетехніки в Україну займе деякий час.

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Міністерство оборони США уклало контракт на 27,1 млн доларів, що передбачає випуск танків M1A1 Abrams для ЗСУ. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заяву Пентагону.

"General Dynamics Land Systems, із міста Стерлінг-Хайтс (штат Мічиган) отримала контракт на суму $27 100 000, заявки приймалися через інтернет і одну з них затвердили", — йдеться в публікації про укладені контракти на сайті Міноборони США.

Українські екіпажі "відносно скоро" розпочнуть підготовку на танках Abrams. За даними журналістів, представники Міноборони США працюють над закупками необхідного обладнання.

У Міноборони США зазначили, що загалом США навчили сім тисяч українських військовослужбовців із початку широкомасштабного вторгнення російських військ до України.

Вашингтон планує поставити Україні танки 31 M1-A1 у кількості одного танкового батальйону. У січні США змінили свою початкову позицію і вирішили все ж таки постачати важку бронетехніку Києву, хоча раніше заявляли, що це надто складні системи і в розпал війни починати навчання українських танкістів недоцільно.

Водночас США попереджають, що постачання танків в Україну займе деякий час. За словами співробітниці прес-служби Пентагону Сабрини Сінгх, США просто не мають надлишку цих танків на складах.

Відомо також, яка версія танків Abrams надійде до України. ЗСУ отримають нові Abrams M1A1-SA.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перед відправкою в Україну танки Abrams зроблять придатними для експорту.