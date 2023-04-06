Контракт на $21,7 млн: выпускать танки M1 Abrams для Украины будет General Dynamics, — СМИ

По данным журналистов, производить танки для нужд ВСУ будет General Dynamics Land Systems. Вместе с тем США ранее предупреждали, что поставки бронетехники в Украину займут некоторое время.

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Министерство обороны США заключило контракт на 27,1 млн долларов, предусматривающий выпуск танков M1A1 Abrams для ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Пентагона.

"General Dynamics Land Systems, из города Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган) получила контракт на сумму $27 100 000, заявки принимались посредством интернета и одну из них утвердили", — говорится в публикации о заключенных контрактах на сайте Минобороны США.

Украинские экипажи "относительно скоро" начнут подготовку на танках Abrams. По сведениям журналистов, представители Минобороны США работают над закупками необходимого оборудования.

В Минобороны США отметили, что в общей сложности США обучили семь тысяч украинских военнослужащих с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Вашингтон планирует поставить Украине танки 31 M1-A1 в количестве одного танкового батальона. В январе США изменили свою первоначальную позицию и решили все же поставлять тяжелую бронетехнику Киеву, хотя прежде заявляли, что это слишком сложные системы и в разгар войны начинать обучение украинских танкистов нецелесообразно.

Вместе с тем США предупреждают, что поставки танков в Украину займут некоторое время.

По словам сотрудницы пресс-службы Пентагона Сабрины Сингх, у США просто нет излишка этих танков на складах.

Известно также, какая версия танков Abrams поступит в Украину. ВСУ получат новые Abrams M1A1-SA.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что перед отправкой в Украину танки Abrams сделают пригодными для экспорта.