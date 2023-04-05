Украинские экипажи начнут обучение на танках Abrams "относительно скоро", — СNN

По информации журналистов, Пентагон работает над закупками необходимого оборудования, после чего ожидается, что украинские танкисты начнут подготовку.

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Обучение украинских танкистов на американских Abrams M1A1 еще не началось, однако ожидается, что обучение начнется "относительно скоро". Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя Пентагона.

"Обучение Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение. Но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро", — заявил чиновник из Минобороны.

По его словам, всего с момента вторжения РФ в Украину американские инструкторы обучили более 7000 украинских военнослужащих.

Обозреватели напомнили, что Вашингтон согласился отправить танки в Украину после внезапного отказа от заявленной им политики, согласно которой танки Abrams были слишком сложными в обслуживании для ВСУ в разгар войны. В то же время американские чиновники предупредили, что предоставление танков для украинских вооруженных сил займет некоторое время. Так пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх вскоре после официальных заявлений представителей Минобороны о предоставлении танков заявила, что США не располагает достаточными запасами такой техники.

"У нас просто нет избыточных запасов этих танков в США", — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах было принято решение предоставить Украине более ранние модели танков Abrams. В Пентагоне отметили, что этот шаг приведет к тому, что украинские вооруженные силы смогут получить боевую технику в самые ранние возможные сроки, а именно к концу 2023 года.

Западные военные эксперты выяснили, какая именно модификация танков Abrams будет предоставлена для ВСУ. Стало известно, что американцы готовят к отправке модернизированные Abrams M1A1 SA, которые по уровню оснащения практически соответствуют более поздним версиям — M1A2 SEPv2.