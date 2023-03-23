В Пентагоне подтвердили поставки танков Abrams из имеющихся запасов

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что перед отправкой в Украину танки Abrams сделают пригодными для экспорта.

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Соединенные Штаты будут поставлять Украине танки Abrams из имеющихся запасов, а не производить для этой цели новую технику, как планировалось изначально. Об этом заявил 23 марта министр обороны США Ллойд Остин в ходе заседания Конгресса по вопросу военного бюджета на 2024 год.

По словам главы Пентагона, американские танки, находящиеся на складах, будут соответствующим образом переделаны перед отправкой в Украину.

"Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки", — заявил Остин в Конгрессе.

Напомним, 22 марта журналисты Associated Press со ссылкой на свои источники сообщили, что Пентагон намерен передать для нужд Вооруженных сил Украины более ранние версии танков Abrams — M1A1. С целью ускорить графики поставок предполагалось отремонтировать технику, таким образом, первые Abrams M1A1 могли бы появиться к концу года.

20 марта Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2A4, четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также один радар контрбатарейной борьбы. Как заявил командир норвежского бронетанкового батальона Ларс Янсен, предоставление танков украинским Силам обороны может иметь решающее значение для возврата завоеванных противником позиций.