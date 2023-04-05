Українські екіпажі розпочнуть навчання на танках Abrams "відносно скоро", — СNN

За інформацією журналістів, Пентагон працює над закупками необхідного обладнання, після чого очікується, що українські танкісти розпочнуть підготовку.

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Навчання українських танкістів на американських Abrams M1A1 ще не розпочалося, проте очікується, що навчання розпочнеться "щодо скоро". Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на слова високопоставленого представника Пентагону.

"Навчання Abrams ще не почалося… Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання. Але я очікую, що це станеться відносно скоро", — заявив чиновник із Міноборони.

За його словами, всього з моменту вторгнення РФ в Україну американські інструктори навчили понад 7000 українських військовослужбовців.

Оглядачі нагадали, що Вашингтон погодився відправити танки в Україну після раптової відмови від заявленої ним політики, згідно з якою танки Abrams були надто складними в обслуговуванні для ЗСУ у розпал війни. Водночас американські чиновники попередили, що надання танків для українських збройних сил займе деякий час. Так прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх незабаром після офіційних заяв представників Міноборони про надання танків заявила, що США не має у своєму розпорядженні достатніх запасів такої техніки.

"У нас просто немає надлишкових запасів цих танків у США", — заявила вона.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах було ухвалено рішення надати Україні більш ранні моделі танків Abrams. У Пентагоні зазначили, що цей крок призведе до того, що українські збройні сили зможуть отримати бойову техніку в найраніший можливий термін, а саме до кінця 2023 року.

Західні військові експерти з'ясували, яку саме модифікацію танків Abrams буде надано для ЗСУ. Стало відомо, що американці готують до відправлення модернізовані Abrams M1A1 SA, які за рівнем оснащення практично відповідають пізнішим версіям — M1A2 SEPv2.