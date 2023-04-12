В Минобороны Польши анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams

Министр обороны Мариуш Блащак напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.

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Польша становится естественным сервисным центром, а возможно, в будущем также и центром производства танков Abrams. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет 12 апреля PAP.

Глава оборонного ведомства отметил, что создание в Польше сервисного центра для танков американского производства обсудили с заместителем председателя правления General Dynamics. Именно эта компания отвечает за выпуск соответствующей бронетехники.

"Говорили на тему создания в Польше сервисного центра для танков Abrams", – признался Блащак.

Он добавил, что переговоры касаются преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Потенциально в перспективе могут обслуживаться и техника, принадлежащая другим европейским странам.

Министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине. Он не уточнил, будут ли ремонтировать соответствующую технику ВСУ в этих центрах.

Блащак добавил, что переговоры продолжаются и с американской компанией Raytheon, специализирующейся на производстве ПТРК Javelin. В войсках проводится соответствующая работа по технической модернизации.

Премьер-министр Польши 12 апреля отметил, что США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley Украине. Варшава и Вашингтон обсуждали вопросы поставки ВСУ дополнительного вооружения, от которого зависит победа украинцев в полномасштабной войне против российских захватчиков. Глава правительства Польши также отметил, что его государство и дальше будет оказывать необходимую поддержку.

В публикации о заключенных контрактах на сайте Минобороны США 6 апреля сообщалось, что General Dynamics будет выпускать танки M1 Abrams для Украины. Компания получила контракт на сумму $27 100 000, заявки принимались через Интернет и одну из них утвердили. Представители Минобороны США работают над закупками необходимого оборудования, но подробности не объявили.