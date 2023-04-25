У Пентагоні назвали терміни постачання танків Abrams в Україну (відео)

За словами спікера Пентагону генерала Патріка Райдера, танки Abrams, які незабаром прибудуть до Німеччини, не поїдуть до України, а використовуватимуться виключно для навчання солдатів ЗСУ.

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Завершення остаточної підготовки танкових екіпажів ЗСУ та передача окремих одиниць американських танків М1 Abrams в Україну відбудеться до кінця 2023 року. Про це повідомив представник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу 24 квітня.

За словами спікера, ті танки, які незабаром прибудуть із США до Німеччини, не поїдуть до України, а використовуватимуться виключно для навчання особового складу ЗСУ. Тренування українців відбуватимуться у Графенвері.

"Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть до України", – пояснив представник Пентагону.

Райдер заявив, що М1 Abrams, виділені для ЗСУ, будуть оснащені відповідно до специфіки бойових дій в Україні та будуть надані нашій країні окремо.

Брифінг генерала Патріка Райдера

Прессекретар американського оборонного відомства також зазначив, що США відправляють до Німеччини танки не із запасів своєї армії, а з інших місць зберігання. Це рішення дозволяє скоротити терміни навчання екіпажів та передачу техніки в Україну.

Нагадаємо, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня представники оборонних відомств вирішили розпочати підготовку українських екіпажів до експлуатації танків Abrams на початку червня 2023 року.

Раніше, 12 квітня, у Міноборони Польщі анонсували створення сервісного центру для танків Abrams. При цьому міністр оборони Польщі не уточнив, чи ремонтуватимуть відповідну техніку ЗСУ у цих центрах.

Ще ми писали про те, що 6 квітня Міністерство оборони США уклало контракт із компанією General Dynamics Land Systems на 27,1 млн доларів, що передбачає виробництво танків M1A1 Abrams для ЗСУ.