В Пентагоне назвали сроки поставок танков Abrams в Украину (видео)
По словам спикера Пентагона генерала Патрика Райдера, танки Abrams, которые вскоре прибудут в Германию, не поедут в Украину, а будет использоваться исключительно для обучения солдат ВСУ.
Завершение окончательной подготовки танковых экипажей ВСУ, а также передача отдельных единиц американских танков М1 Abrams в Украину состоится до конца 2023 года. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге 24 апреля.
По словам спикера, те танки, которые вскоре прибудут из США в Германию, не поедут в Украину, а будет использоваться исключительно для обучения личного состава ВСУ. Тренировки украинцев будут проходить в Графенвере.
"Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии уедут в Украину", – объяснил представитель Пентагона.
Райдер заявил, что М1 Abrams, выделенные для ВСУ, будут оснащены в соответствии со спецификой боевых действий в Украине и будут предоставлены нашей стране отдельно.
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства также отметил, что США отправляют в Германию танки не из запасов своей армии, а их иных мест хранения. Данное решение позволяет сократить сроки обучения экипажей и передачу техники в Украину.
Напомним, что на встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля представители оборонных ведомств приняли решение начать подготовку украинских экипажей к эксплуатации танков Abrams в начале июня 2023 года.
Ранее, 12 апреля, в Минобороны Польши анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams. При этом министр обороны Польши не уточнил, будут ли ремонтировать соответствующую технику ВСУ в этих центрах.
Еще мы писали о том, что 6 апреля Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems на 27,1 млн долларов, предусматривающий производство танков M1A1 Abrams для ВСУ.