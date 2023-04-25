В Пентагоне назвали сроки поставок танков Abrams в Украину (видео)

По словам спикера Пентагона генерала Патрика Райдера, танки Abrams, которые вскоре прибудут в Германию, не поедут в Украину, а будет использоваться исключительно для обучения солдат ВСУ.

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Завершение окончательной подготовки танковых экипажей ВСУ, а также передача отдельных единиц американских танков М1 Abrams в Украину состоится до конца 2023 года. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге 24 апреля.

По словам спикера, те танки, которые вскоре прибудут из США в Германию, не поедут в Украину, а будет использоваться исключительно для обучения личного состава ВСУ. Тренировки украинцев будут проходить в Графенвере.

"Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии уедут в Украину", – объяснил представитель Пентагона.

Райдер заявил, что М1 Abrams, выделенные для ВСУ, будут оснащены в соответствии со спецификой боевых действий в Украине и будут предоставлены нашей стране отдельно.

Брифинг генерала Патрика Райдера

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства также отметил, что США отправляют в Германию танки не из запасов своей армии, а их иных мест хранения. Данное решение позволяет сократить сроки обучения экипажей и передачу техники в Украину.

Напомним, что на встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля представители оборонных ведомств приняли решение начать подготовку украинских экипажей к эксплуатации танков Abrams в начале июня 2023 года.

Ранее, 12 апреля, в Минобороны Польши анонсировали создание сервисного центра для танков Abrams. При этом министр обороны Польши не уточнил, будут ли ремонтировать соответствующую технику ВСУ в этих центрах.

Еще мы писали о том, что 6 апреля Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems на 27,1 млн долларов, предусматривающий производство танков M1A1 Abrams для ВСУ.