Украинские танкисты начнут обучение на танках Abrams в начале июня 2023, — AP

Для этого на учебный полигон Графенвер в Германии в конце мая будет доставлен 31 танк, сообщают журналисты. Подготовка экипажей всего продлиться около 10 недель.

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Соединенные Штаты начнут подготовку украинских экипажей к эксплуатации танков Abrams в начале июня 2023 года. Всего обучение украинских танкистов продлиться около 10 недель. Такое решение было принято 21 апреля во время очередной встречи представителей оборонных ведомств Украины и западных стран в формате "Рамштайн", сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что решение было принято в связи с активизацией усилий США по предоставлению танков Abrams для нужд украинской армии в кратчайшие сроки.

Согласно официальным данным, с целью обучения украинских экипажей в конце мая текущего года на полигон Графенвер в Германии будут доставлены 31 единицы боевых танк Abrams M1A1, а через пару недель украинские танкисты приступят к тренировкам. Также отмечается, что к моменту готовности отремонтированных танков M1A1, которые США направят в Украину, боевые экипажи уже будут подготовлены и смогут сразу же начать выполнять боевые задачи на передовой.

"Обучение пройдут около 250 украинских военнослужащих: одни будут учиться управлять танками, другие — ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель может быть организовано дополнительное обучение по ведению боя и маневрированию на танках", — подчеркнули авторы публикации со ссылкой на заявления официальных лиц.

Таким образом, можно предположить, что с учетом указанных сроков подготовки в 10 недель, американские танки прибудут в Украину не раньше конца августа 2023.

Ранее сообщалось, что США намерены предоставить на нужды украинской армии более ранние модели танков Abrams M1A1, которые пройдут ремонт и техническое обслуживание. Таким образом американская сторона доставит военную технику в самые возможные кратчайшие сроки.

Как рассказали обозреватели Defense News, после модернизации в Украину прибудут танки Abrams M1A1 SA, находящиеся на вооружении сухопутных сил США. Отмечалось, что после соответствующего обслуживания танки выходят с завода с параметрами "0 часов, 0 миль", что соответствует полностью новым образцам.