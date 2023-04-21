Українські танкісти розпочнуть навчання на танках Abrams на початку червня 2023, — AP

Для цього на навчальний полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня буде доставлено 31 танк, повідомляють журналісти. Підготовка екіпажів триватиме близько 10 тижнів.

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Сполучені Штати розпочнуть підготовку українських екіпажів до експлуатації танків Abrams на початку червня 2023 року. Загалом навчання українських танкістів триватиме близько 10 тижнів. Таке рішення було ухвалено 21 квітня під час чергової зустрічі представників оборонних відомств України та західних країн у форматі Рамштайн, повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що рішення було ухвалено у зв'язку з активізацією зусиль США щодо надання танків Abrams для потреб української армії у найкоротші терміни.

Згідно з офіційними даними, з метою навчання українських екіпажів наприкінці травня поточного року на полігон Графенвер до Німеччини буде доставлено 31 одиниці бойових танк Abrams M1A1, а за кілька тижнів українські танкісти приступлять до тренувань. Також наголошується, що до моменту готовності відремонтованих танків M1A1, які США направлять до України, бойові екіпажі вже будуть підготовлені і зможуть одразу розпочати виконувати бойові завдання на передовій.

"Навчання пройдуть близько 250 українських військовослужбовців: одні навчатимуться управляти танками, інші — ремонтуватимуть та обслуговуватимуть їх. Після перших 10 тижнів може бути організовано додаткове навчання з ведення бою та маневрування на танках", — підкреслили автори публікації з посиланням на заяви офіційних чиновників.

Таким чином, можна припустити, що з урахуванням зазначених термінів підготовки в 10 тижнів, американські танки прибудуть в Україну не раніше кінця серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що США мають намір надати на потреби української армії більш ранні моделі танків Abrams M1A1, які пройдуть ремонт і технічне обслуговування. Таким чином американська сторона доставить військову техніку в якомога найкоротші терміни.

Як розповіли оглядачі Defense News, після модернізації в Україну прибудуть танки Abrams M1A1 SA, які перебувають на озброєнні сухопутних сил США. Зазначалося, що після відповідного обслуговування танки виходять із заводу з параметрами "0 годин, 0 миль", що фактично відповідає новим зразкам.