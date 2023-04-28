"Может быть слишком поздно": в Сенате США возмутились темпами поставок Abrams в Украину

Сенатор-республиканец Том Коттон считает, что американские танки могли бы отправиться на фронт быстрее, если бы президент Байден захотел и для этого была политическая воля.

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В четверг, 27 апреля, американские сенаторы Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) и Ангус Кинг (штат Мэн) выразили недовольство темпами, с которыми США передают Вооруженным силам Украины танки Abrams в преддверии ожидаемого контрнаступления. Об этом пишет издание The Washington Post 27 апреля.

В публикации говорится, что Кинг обратился к генералу Кристоферу Каволи, который курирует большую часть усилий Пентагона по обучению и оснащению украинской армии. Республиканец выразил обеспокоенность тем, что Украине может не хватить огневой мощи и призвал как можно скорее разместить танки для ВСУ в Польше.

"Это контрнаступление, о котором все говорят, – это самая долгая подготовка к удару в мировой истории. Это будет окопная война, и в ней будут задействованы танки" — заявил Кинг на слушаниях в сенатском комитете.

Согласно предположению сенатора, если американские танки не прибудут в Украину до августа или сентября, как заявил Пентагон, то "может быть слишком поздно".

В свою очередь Том Коттон заявил, что, по его мнению, танки Abrams могли бы отправиться на фронт быстрее, если бы президент США Джо Байден захотел и для этого была политическая воля.

"Я думаю, это отражает политическое решение медлить с тем, что мы поставляем в Украину. Это просто повторяющаяся история, которую мы видим снова и снова на протяжении всей этой войны", — утверждает Коттон.

Поставки танков Abrams в Украину: что говорят в Пентагоне

Авторы статьи отметили, что в Пентагоне не согласны с тем, что поставки танков идут медленно. В марте в оборонном ведомстве сообщили, что США поставят Украине танки Abrams уже к осени, хотя ранее речь шла о годах.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что США ускорили график, обновив старые модели танка M1A1, вместо того, чтобы предоставить более совершенный вариант M1A2.

"Речь идет о том, чтобы как можно раньше передать этот важный боевой потенциал украинцам", — заключил Райдер.

В источнике также упоминается о том, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину США выделили более 38 миллиардов долларов помощи Киеву на расходы в области безопасности.

Напомним, что 24 апреля Патрик Райдер сообщил, что завершение окончательной подготовки танковых экипажей ВСУ, а также передача отдельных единиц американских танков М1 Abrams в Украину состоится до конца 2023 года. Танки, которые вскоре прибудут в Германию, не поедут в Украину, а будет использоваться исключительно для обучения солдат ВСУ.

Еще мы писали о том, что на встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля представители оборонных ведомств приняли решение начать подготовку украинских экипажей к эксплуатации танков Abrams в начале июня 2023 года. Отмечается, что решение было принято в связи с активизацией усилий США по предоставлению танков Abrams для нужд украинской армии в кратчайшие сроки.

Ранее, 12 апреля, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в его стране появится сервисный центр, а возможно, в будущем также и центр производства танков Abrams. При этом он не уточнил, будут ли ремонтировать соответствующую технику ВСУ в этих центрах.