США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину, – СМИ

Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам. В Пентагоне полагают, что танки Abrams в Украине могут попасть к россиянам на поле боя.

Related video

Пентагон опасается, что некоторое оборудование, установленное на танках Abrams, может оказаться в руках российских окупантов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом 8 мая сообщило USA TODAY.

В сообщении говорится, что с танков "снимают "чувствительные" технологии, которые могут попасть в войска РФ. Это необходимая мера пресечения в случае, если россияне захватят одну из машин и будут использовать ее для изучения.

"Это может дать, а может и не дать России возможность проводить на нем испытания и искать уязвимые места", – сказал Колин Смит, эксперт по российской армии в RAND Corp.

Как и в случае с другим вооружением, правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным правительствам. Пентагон оставляет лучшие образцы для американских войск. По словам чиновников и экспертов, сложным вопросом при отправке танков Abrams в Украину есть вероятность того, что один из них попадет к россиянам на поле боя.

По словам Смита, на этот раз большую обеспокоенность вызывает броневая защита более совершенных версий танков и то, как ее можно сломать. В отличие от беспилотника Reaper, который российские пилоты умышленно сбили в прошлом месяце над Черным морем, где он распался на части и затонул, поврежденный танк может быть найден почти невредимым.

В издании напомнили, что танки Abrams тяжелые и разработаны во время холодной войны. Эта техника использовалась преимущественно в боевых действиях в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. Для войны в Украине американские танки покрасят в зеленый цвет, что является постепенным отказом от пустынного цвета, привычного после десятилетий боевых действий на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 апреля в Сенате США возмутились темпами поставки Abrams в Украину. Сенатор-республиканец Том Коттон считает, что американские танки могли бы отправиться на фронт быстрее, если бы у президента Джо Байдена было желание и политическая воля.