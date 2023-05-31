"Чувствую себя как дома": Тара Рид, обвинившая Байдена в сексуальном насилии, сбежала в РФ

Экс-помощница американского президента Джо Байдена заявила о намерении получить российское гражданство и извинилась перед россиянами за агрессивную политику США.

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Тара Рид, бывшая сотрудница Сената, обвинившая в 2020 году американского президента Джо Байдена в сексуальном насилии, сбежала в РФ. Здесь она намерена получить российское гражданство. Об этом сообщает пропагандистское издание RT.

В РФ Тара Рид дала пресс-конференцию, на которой ее представили как "писательницу, публицистку и бывшую помощницу Джо Байдена".

"Я все еще немного ошеломлена, но чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя защищенной и в безопасности и хотела бы подать заявление о приобретении российского гражданства и просить президента России Владимира Путина предоставить мне это гражданство", — сказала Рид.

Во время пресс-конференции рядом с Тарой Рид находилась российская шпионка Мария Бутина, которая полтора года провела в американской тюрьме, а ныне является депутатом Госдумы РФ. Именно она, надеется Рид, поможет ей в скорейшем получении российского гражданства.

Свое решение бежать в Москву Рид назвала "трудным" и извинилась перед "российскими братьями и сестрами за агрессивную позицию администрации США".

"Мне здесь лучше, и я в безопасности. Я мечтаю жить в обоих местах. Просто знайте, что большинство американских граждан действительно хотят быть друзьями и надеются, что мы сможем снова обрести единство. Мне нравится в Москве, я чувствую себя здесь, как дома", – заявила она.

59-летняя Тара Рид работала помощницей Джо Байдена, когда он был сенатором США от Делавера. В 2020 году, когда он баллотировался в президенты США от Демократической партии, она заявила, что в 1993 году в коридоре Сената он прижал ее к стене и напал. Байден неоднократно отрицал обвинения.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS рассматривается. Также президент США отметил, что обострение конфликта в Украине не является неожиданностью, поэтому Америка будет стремиться предоставить Киеву все необходимое.

Президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии 21 мая объявил о новом пакете помощи для ВСУ, включающем в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию, бронированную технику и т.д.