Син Байдена зізнався, що витратив зароблені в Україні гроші на наркотики та алкоголь, — WP

Хантер написав, що якби йому випала така можливість — він не став би знову входити до ради директорів компанії Burisma.

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, у своїх мемуарах зізнався, що витрачав гроші, які заробляв в раді директорів газової компанії Burisma, що займається видобутком газу в Україні, на наркотики й алкоголь. Це призвело до краху його сімейних відносин і ділової кар'єри. Він писав, що тривалий час боровся із залежностями і депресією після смерті свого брата Бо у 2015 році.

Примірник книги мемуарів Хантера Байдена під назвою "Прекрасні речі", яка надходить у продаж 6 квітня, опинився в розпорядженні видання The Washington Post, яке традиційно співчуває Демократичній партії США.

"Тільки за останні п'ять років мій шлюб, що тривав два десятиліття, розпався, до мого обличчя приставляли зброю, і в якийсь момент я пропав безвісти, жив у мотелях, платив по 59 доларів за ніч", — зізнався Байден.

У мемуарах описуються неодноразові спроби сина президента США пройти реабілітацію і старання його сім'ї позбавити його від залежностей. Він пише, що вперше випив алкоголь у віці 8 років на вечірці на честь виборів батька.

У книзі Хантер Байден докладно розповідає про розпад свого першого шлюбу, про невдалі відносини з вдовою свого брата, що почалися, за його словами, як "союз загальних страждань", і про те, що саме його друга дружина, Мелісса Коен, допомогла йому розірвати коло залежностей і реабілітацій.

Син президента США пише, що якби йому випала така можливість — він би не став знову погоджуватися на роботу в раді директорів компанії Burisma, яка опинилася в центрі першого судового процесу щодо імпічменту Дональда Трампа і стала головною метою попереднього президента країни і його союзників під час передвиборчих перегонів.

Втім, Хантер Байден намагається захистити свою ділову репутацію і не вважає свою роботу в раді директорів української компанії "неетичною". За його словами, ні він, ні його батько не зробили нічого протизаконного, особливо в тому, що стосується Burisma.

"Я не робив нічого неетичного і ніколи не був звинувачений у проступках", — стверджує Байден.

The Washington Post пише, що в Білому домі відмовилися коментувати зміст цієї книги, пославшись на заяву Джо Байдена і першої леді на початку лютого.

"Ми захоплюємося силою і сміливістю нашого сина Хантера, який відкрито говорить про свою залежність, щоб інші могли побачити себе в його подорожі і знайти надію", — сказано в заяві.

В епілозі мемуарів "Прекрасні речі", який написаний у вигляді листа його покійному братові, розповідається про останні дні очікування результатів президентських виборів 2020 року. Хантер пише про кульмінації багаторічного прагнення його батька до президентства, яке почалося, коли його сини були підлітками, і завершилося, коли телеканали заявили, що штат Пенсильванія проголосував за Джо Байдена.

"Мама і тато були на причалі біля ставка в будинку, тому ми всі побігли до ґанку і кричали на все горло: "Ми перемогли! Ми тільки що виграли!", — пише син президента США.

Зазначимо, що Хантер Байден став членом правління компанії Burisma в травні 2014 року. Тоді його батько, Джо Байден, був на посаді віце-президента США в адміністрації Барака Обами. У 2015 році тодішній генпрокурор України Віктор Шокін зайнявся розслідуванням щодо компанії Burisma, однак, за його словами, йому нібито почали перешкоджати в цьому представники адміністрації президента США.

У травні 2020 року позафракційний народний депутат України Андрій Деркач опублікував кілька аудіозаписів нібито розмов тодішнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і головою Держдепу Джоном Керрі, датованих 2016 роком, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу компанії Burisma.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, а також проти трьох громадян Росії, за втручання в американські вибори, а також за причетність до кібератаки на США. У березні 2021 року розвідка США опублікувала звіт, у якому стверджувала, що Росія намагалася впливати на хід передвиборчої кампанії в їхній країні і одним з тих, через кого Володимир Путін намагався втрутитися у вибори в США, нібито був саме позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач.