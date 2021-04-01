Сын Байдена признался, что потратил заработанные в Украине деньги на наркотики и алкоголь, - WP

Хантер написал, что если бы ему представилась такая возможность — он не стал бы снова входить в совет директоров компании Burisma.

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, в своих мемуарах признался, что тратил деньги, которые зарабатывал в совете директоров газовой компании Burisma, занимающейся добычей газа в Украине, на наркотики и алкоголь. Это привело к краху его семейных отношений и деловой карьеры. Он писал, что длительное время боролся с зависимостями и депрессией после смерти своего брата Бо в 2015 году.

Экземпляр книги мемуаров Хантера Байдена под названием "Прекрасные вещи", которая поступает в продажу 6 апреля, оказалась в распоряжении издания The Washington Post, традиционно сочувствующего Демократической партии США.

"Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь", — признался Байден.

В мемуарах описываются неоднократные попытки сына президента США пройти реабилитацию и старания его семьи избавить его от зависимостей. Он пишет, что впервые выпил алкоголь в возрасте 8 лет на вечеринке в честь выборов отца.

В книге Хантер Байден подробно рассказывает о распаде своего первого брака, о неудавшихся отношениях с вдовой своего брата, начавшиеся, по его словам, как "узы общих страданий", и о том, что именно его вторая жена, Мелисса Коэн, помогла ему разорвать круг зависимостей и реабилитаций.

Сын президента США пишет, что если бы ему представилась такая возможность — он бы не стал снова соглашаться на работу в совете директоров компании Burisma, которая оказалась в центре первого судебного процесса по импичменту Дональда Трампа и стала главной целью предыдущего президента страны и его союзников во время предвыборной гонки.

Впрочем, Хантер Байден старается защитить свою деловую репутацию и не считает свою работу в совете директоров украинской компании "неэтичной". По его словам, ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.

"Я не делал ничего неэтичного и никогда не был обвинен в проступках", — утверждает Байден.

The Washington Post пишет, что в Белом доме отказались комментировать содержимое этой книги, сославшись на заявление Джо Байдена и первой леди в начале февраля.

"Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который открыто говорит о своей зависимости, чтобы другие могли увидеть себя в его путешествии и найти надежду", — сказано в заявлении.

В эпилоге мемуаров "Прекрасные вещи", который написан в виде письма его покойному брату, рассказывается о последних днях ожидания результатов президентских выборов 2020 года. Хантер пишет о кульминации многолетнего стремления его отца к президентству, которое началось, когда его сыновья были подростками, и завершилось, когда телеканалы заявили, что штат Пенсильвания проголосовал за Джо Байдена.

"Мама и папа были на причале у пруда в доме, поэтому мы все побежали к крыльцу и кричали во все горло: "Мы победили! Мы только что выиграли!", — пишет сын президента США.

Отметим, Хантер Байден стал членом правления компании Burisma в мае 2014 года. Тогда его отец, Джо Байден, занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы. В 2015 году тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин занялся расследованием в отношении компании Burisma, однако, по его словам, ему якобы начали препятствовать в этом представители администрации президента США.

В мае 2020 года внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, датированных 2016 годом, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании Burisma.

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США. В марте 2021 года разведка США опубликовала отчет, в котором утверждала, что Россия пыталась влиять на ход предвыборной кампании в их стране и одним из тех, через кого Владимир Путин пытался вмешаться в выборы в США, якобы был именно внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.