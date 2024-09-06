Син президента США Гантер Байден визнав вину у справі про ухилення від сплати податків

За інформацією видання, сину діючого президента США загрожує 17 років позбавлення волі й штраф розміром до 1,3 мільйона доларів.

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Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, визнав себе винним у несплаті податків та наданні фальшивих податкових декларацій. Про це пише CNN.

Під час судового засідання він визнав себе винним по всім дев'яти пунктам звинувачення у справі про федеральне оподаткування. Оголошення вироку заплановано на 16 грудня.

Після слухання адвокат заявив, що син президента "сьогодні поставив свою сім'ю на перше місце, і це був серйозний і люблячий вчинок".

"Після того, як прокурори експлуатували горе його сім'ї під час суду в Делавері, і зрозумівши, що вони планують зробити це знову в Каліфорнії, Гантер вирішив подати заяву, щоб захистити тих, кого він любить, від непотрібного болю та жорстокого приниження", — додав він.

Сину чинного президента США може загрожувати до 17 років в'язниці. Окрім того, суд може накласти на Гантера Байдена штраф розміром до 1,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше Гантер Байден визнав себе винним у несплаті податків у 2017 та 2018 роках. За даними ЗМІ, його загальна податкова заборгованість сягнула 1,2 мільйона доларів. Представники Байдена заявили, що він повернув борг. Згодом Мін'юст США висунув нові звинувачення сину Байдена — йому інкримінували девʼять пунктів, що стосуються несплати податків щонайменше на 1,4 мільйона доларів і неправдивої податкової декларації.