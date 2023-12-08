Загрожує до 17 років вʼязниці: Мін'юст США висунув нові звинувачення сину Байдена

За словами прокурора, Гантер Байден не сплатив США близько 1,4 мільйона доларів, а витратив їх "на наркотики, ескорт і дівчат, розкішні готелі, оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші речі особистого характеру — усе, крім податків".

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Мін'юст США висунув нові звинувачення Гантеру Байдену. Сина американського президента звинувачують за девʼятьма пунктами, що стосуються несплати податків щонайменше на 1,4 мільйона доларів і неправдивої податкової декларації. За цими звинуваченнями Байдену-молодшому загрожує до 17 років вʼязниці. Про це повідомляє CNN.

Гантеру Байдену висунули звинувачення після тривалого розслідування Міністерства юстиції щодо його податків.

Звинувачення охоплюють дев'ять пунктів, включаючи несплату податків, ухилення від оцінки, а також неправдиві або фальшиві податкові декларації.

За словами прокурора, Гантер Байден "взяв участь у схемі, щоб не сплатити принаймні 1,4 мільйона доларів" податків, які він заборгував з 2016 по 2019 рік.

Обвинуватці стверджують, що він включав "неправдиві відрахування від бізнесу з метою ухилення від сплати податків для зменшення значних податкових зобов’язань, з якими він зіткнувся".

У 56-сторінковому обвинувальному акті йдеться, що Хантер Байден "підривав процес нарахування заробітної плати та утримання податків у власній компанії", виводячи мільйони доларів за межі процесу нарахування зарплатні та утримання податків.

Син президента США Джо Байдена "витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя, а не на оплату своїх податкових рахунків", йдеться в обвинуваченні.

"В період з 2016-го по 2020 рік підсудний витратив ці гроші на наркотики, ескорт і дівчат, розкіш, готелі, оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші речі особистого характеру, коротше кажучи, на все, крім його податків", — повідомляє прокурор.

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В обвинувальному акті також є посилання на книжку-мемуари Гантера Байдена 2021 року за назвою "Красиві речі", де він детально описав деякі зі своїх особистих проблем із залежністю та зловживанням психоактивними речовинами. Згідно з обвинуваченням, автору було виплачено понад 140 тисяч доларів США за цей твір.

Адвокат Гантера Байдена заявив про республканській сід у звинуваченнях

Адвокат Гантера Байдена Аббе Лоуелл заявив, що "виходячи з фактів і закону, якби прізвище Гантера було не Байден, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б висунуті".

"По-перше, прокурор США Вайс піддався тиску республіканців і висунув безпрецедентні та неконституційні звинувачення у володінні зброєю, щоб відмовитися від резолюції про непереслідування. Тепер, після п’яти років розслідування без нових доказів — і через два роки після того, як Гантер повністю сплатив свої податки — прокурор США висунув дев’ять нових звинувачень", — зазначив він.

На прохання про коментарі Білий дім скерував CNN до Міністерства юстиції та представників Гантера Байдена.

Мін'юст, зі свого боку, повідомив, що Гантеру Байдену може загрожувати до 17 років ув'язнення, якщо його визнають винним.

Раніше, 20 червня Фокус повідомляв, що Гантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях, а також у справі, пов'язаній із купівлею зброї.

Раніше, 9 червня 2023 року, 45-го президента США Дональда Трампа звинуватили в семи пунктах відповідно до Закону про шпигунство. Експрезидента звинувачують у перешкоді правосуддю, знищенні чи фальсифікації документів, змові та помилкових заявах.