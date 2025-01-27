Зачем Трампу Гренландия: опубликовали карту военных баз США, НАТО и РФ (инфографика)

Американцы беспокоятся о возможности закрытия россиянами Берингова пролива возле Аляски, рассказали аналитики. Кроме того, простой подсчет баз показывает военное превосходство РФ в Арктическом регионе.

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Россия обладает наибольшими военными возможностями в Арктике, поскольку имеет наибольшее количество военных баз, построенных во времена СССР. Аналогичные возможности США более чем вдвое меньше, хотя раньше американцы могли полагаться на объекты стран-членов НАТО. О ситуации, которая сложилась в Арктике и в Северном Ледовитом океане, рассказали на аналитическом портале Statista.

Проблемы Арктики — карта военных баз

Аналитики на основе открытых источников составили карту военных баз, которые в течение полувека разные страны мира построили в Арктике. На карте можно суммарно насчитать почти 50 объектов. Из этих 50 объектов половина принадлежит РФ, а остальные — распределены между США и странами-членами НАТО.

Военные базы в Арктике:

Норвегия — 13;

Исландия совместно с США — 1;

США — 11 (9 на Аляске и 2 на Гренландии);

Канада — 4;

Великобритания — 1; Великобритания — 1;

РФ — 24.

Проблемы Арктики — карта военных баз Фото: Statista.com

Арктика и РФ

В статье приводятся аналитические данные о присутствии России в Арктике и о ее возможностях в регионе. Кроме существенного военного присутствия, обращается внимание на длину российского северного побережья — 53% от всей арктической береговой линии. Отмечается, что такие географические особенности облегчают россиянам взятие под контроль надводных и подводных морских путей в Северном Ледовитом океане.

Кроме протяженности северного побережья и количества военных баз, упоминается также о членстве РФ в Арктическом совете. Арктический совет — сообщество восьми стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, РФ, Швеция, США) и представителей коренных народов Севера. Цель сообщества — мирное освоение регионов вокруг Северного полюса. В 2022 году, в год вторжения, россияне председательствовали в Совете, из-за чего другие страны объявили бойкот. В 2023 году члены все же собрались, поскольку председательство перешло к Норвегии. В 2024 Россия прекратила выделять средства на существование Арктического совета, и участники перешли от личных встреч к виртуальным.

Какие проблемы в присутствии РФ в Арктике видят западные страны:

большее военные присутствие в Арктике, чем у других членов НАТО. Кроме того, эти объекты модернизируются со времен СССР;

россияне имеют "экономические амбиции" и пытаются активнее действовать в "Центральной Арктике, Беринговом море и Северной Атлантике";

если РФ получит контроль над Северным морским путем, то сможет экономически и дипломатически влиять на регион;

Северный флот РФ усилил подводный и надводный мониторинг.

Арктика — значение для США и Трампа

США имеет отдельные замечания к действиям РФ в Арктике, пояснили аналитики. При этом они привели информацию из "Арктической стратегии до 2024 года", разработанной Пентагоном. В стратегии речь идет именно о военных угрозах.

Какие угрозы в действиях РФ видят США:

РФ разовьет морскую северную инфраструктуру и начнет больше влиять на перемещение морскими путями возле Аляски — в Беринговом и Карском проливах;

из-за изменения климата появляются новые "логистические вызовы" — о чем именно идет речь, не уточняется;

в Арктике может появиться Китай, который уже начал себя называть "приарктическое государство".

Гренландия и США

Тем временем президент США Дональд Трамп с декабря 2024 года начал говорить о важности Гренландии, крупнейшего острова Арктики, для безопасности американцев. После инаугурации политик обратился к Дании с просьбой продать остров, на котором расположены две военные базы США. Поскольку датчане отказались пойти на встречу США, то услышали угрозы, что на них будут влиять экономическим и, вероятно, даже военным путем.

В то же время, американское правительство и раньше выражало желание приобрести Гренландию. Например, в 40-х гг. за остров предлагали 110 млн долл.: он должен был защитить США благодаря системам раннего предупреждения о ядерном ударе. Кроме того, Трамп и во время первой каденции претендовал на чужую территорию и даже отменил визит в Данию после отказа.

Напоминаем, 26 января появилось новое заявление Трампа, в котором он заявил о перспективах получения Гренландии.