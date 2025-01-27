Навіщо Трампу Гренландія: опублікували карту військових баз США, НАТО та РФ (інфографіка)

Американці турбуються про можливість закриття росіянами Берингової протоки біля Аляски, розповіли аналітики. Крім того, простий підрахунок баз показує військову перевагу РФ в Арктичному регіоні.

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Росія має найбільші військові можливості в Арктиці, оскільки має найбільшу кількість військових баз, збудованих за часів СРСР. Аналогічні можливості США більш ніж удвічі менші, хоча раніше американці могли покладатись на об'єкти країн-членів НАТО. По ситуацію, яка склалась в Арктиці та в Північному Льодовитому океані, розповіли на аналітичному порталі Statista.

Проблеми Арктики — карта військових баз

Аналітики на основі відкритих джерел склали карту військових баз, які протягом пів століття різні країни світу збудували в Арктиці. На карті можна сумарно нарахувати майже 50 об'єктів. З цих 50 об'єктів половина належать РФ, а решта — розподілені між США та країнами-членами НАТО.

Військові бази в Арктиці:

Норвегія — 13;

Ісландія спільно з США — 1;

США — 11 (9 на Алясці та 2 на Гренландії);

Канада — 4;

Велика Британія — 1;

РФ — 24.

Проблеми Арктики - карта військових баз Фото: Statista.com

Арктика та РФ

У статті наводяться аналітична дані щодо присутності Росії в Арктиці та про її можливості у регіоні. Крім суттєвої військової присутності, звертається увага на довжину російського північного узбережжя — 53% від усієї арктичної берегової лінії. Наголошується, що такі географічні особливості полегшують росіянам взяття під контроль надводних та підводних морських шляхів у Північному Льодовитому океані.

Крім протяжності північного узбережжя та кількості військових баз, згадується також про членство РФ у Арктичній раді. Арктична рада — спільнота восьми країн (Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, РФ, Швеція, США) та представників корінних народів Півночі. Мета спільноти — мирне освоєння регіонів навколо Північного полюса. У 2022 році, у рік вторгнення, росіяни головували у Раді, через що інші країни оголосили бойкот. У 2023 році члени все ж зібрались, оскільки головування перейшло до Норвегії. У 2024 Росія припинила виділяти кошти на існування Арктичної ради, і учасники перейшли від особистих зустрічей до віртуальних.

Які проблеми у присутності РФ в Арктиці бачать західні країни:

більша військові присутність в Арктиці, ніж у інших членів НАТО. Крім того, ці об'єкти модернізуються з часів СРСР;

росіяни мають "економічні амбіції" та намагаються активніше діяти у "Центральній Арктиці, Беринговому морі та Північній Атлантиці";

якщо РФ отримає контроль над Північним морським шляхом, то зможе економічно та дипломатично впливати на регіон;

Північний флот РФ посилив підводний та надводний моніторинг.

Арктика — значення для США і Трампа

США має окремі зауваження до дій РФ у Арктиці, пояснили аналітики. При цьому вони навели інформацію з "Арктичній стратегії до 2024 року", розробленій Пентагоном. У стратегії ідеться саме про військові загрози.

Які загрози в діях РФ бачать США:

РФ розвине морську північну інфраструктуру і почне більше впливати на переміщення морськими шляхами біля Аляски — у Беринговій та Карській протоках;

через зміни клімату з'являються нові "логістичні виклики" — про що саме ідеться, не уточнюється;

в Арктиці може з'явитись Китай, який вже почав себе називати "приарктична держава".

Гренландія та США

Тим часом президент США Дональд Трамп з грудня 2024 року почав говорити про важливість Гренландії, найбільшого острова Арктики, для безпеки американців. Після інавгурації політик звернувся до Данії з проханням продати острів, на якому розташовано дві військові бази США. Оскільки данці відмовились піти на зустріч США, то почули погрози, що на них впливатимуть економічним і, ймовірно, навіть військовим шляхом.

Водночас, американський уряд і раніше висловлював бажання придбати Гренландію. Наприклад, у 40-х рр. за острів пропонував 110 млн дол.: він мав би захистити США завдяки системам раннього попередження про ядерний удар. Крім того, Трамп і під час першої каденції претендував на чужу територію і навіть скасував візит в Данію після відмови.

Нагадуємо, 26 січня з'явилась нова заява Трампа, у якій він заявив про перспективи отримання Гренландії.