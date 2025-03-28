Стремление к миру: у Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней

Соединенные Штаты будут стремиться достичь мира между Украиной и Россией столько времени, сколько потребуется. Таким образом, Штаты отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней правления Дональда Трампа.

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Мирное соглашение с Украиной должно учитывать санкции против России, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Это множество санкций, включая неамериканские. Поэтому мы не могли бы их снять с России, даже если бы захотели этого", — проинформировал глава Госдепа.

Конкретные временные рамки для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией устанавливаться не будут. Успехи в переговорах во многом зависят от позиций России, Украины и европейских стран.

Рубио акцентировал внимание на важности достижения прогресса на техническом уровне на данном переговорном этапе. США вовлечены в процесс завершения войны и достижения мира, этот путь будет нелегким и потребует времени.

"Почти с самого начала я говорил, что эта война — сложная и продолжается уже четвертый год. Я никогда не говорил, что это просто. Нужно много работать с обеими сторонами, в частности с российской, с которой мы не общались годами", — подчеркнул Рубио.

При этом никто не может гарантировать, что мирное соглашение удастся заключить через неделю или месяц. По мнению Рубио, все же есть прогресс и согласование конкретных шагов.

Готовность каждой стороны к миру проверят, когда придет время подписывать соглашение. А сопротивление мирной сделки также будет видно, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о желании привлечь к переговорам о завершении войны в Украине представителей Северной Кореи.

В Кремле говорят о вероятном выходе России из договоренностей по взаимному прекращению обстрелов энергоинфраструктуры. Москва заявляет о праве не соблюдать режим прекращения огня.