Энергетическое перемирие под вопросом: Россия может выйти из договоренности, – Песков

Россия оставляет за собой право не соблюдать режим прекращения огня по энергетическим объектам Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении договоренностей в Эр-Рияде.

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Другой шаг в данной ситуации для России был бы нелогичен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российская армия, по его мнению, продолжает выполнять приказы верховного главнокомандующего Владимира Путина и якобы придерживаются достигнутых с американскими коллегами соглашений.

"Разумеется, РФ оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория Киевом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками удара по объектам нашей энергоинфраструктуры", — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Путина уверен, что ВСУ якобы не выполняют приказы и каждый день наносят удары по энергетическим объектам РФ.

При этом ВС РФ 27 марта массированно обстреляли из артиллерии Херсон, повредив важные энергообъекты города. Президент Украины Владимир Зеленский призывает Вашингтон реагировать и обещает представить все доказательства нарушения россиянами энергетического перемирия.

Минобороны России утром 28 марта заявило об атаках ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области из РСЗО "HIMARS". В результате станция "фактически уничтожена".

Украинская госкомпания "Нафтогаз" в этот же день рассказала о нанесении комбинированного удара ВС РФ по инфраструктуре компании. Повреждены газодобывающие мощности.

Напомним, Зеленский считает, что мир в Украине должен основываться на силе ВСУ и помощи им военных из стран Запада.

Фокус уже писал об отказе РФ обсуждать прекращение огня по объектам гражданской инфраструктуры. Этот вопрос Киев поднимал на переговорах в Эр-Рияде.