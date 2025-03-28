Энергетическое перемирие под вопросом: Россия может выйти из договоренности, – Песков
Россия оставляет за собой право не соблюдать режим прекращения огня по энергетическим объектам Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении договоренностей в Эр-Рияде.
Другой шаг в данной ситуации для России был бы нелогичен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская армия, по его мнению, продолжает выполнять приказы верховного главнокомандующего Владимира Путина и якобы придерживаются достигнутых с американскими коллегами соглашений.
"Разумеется, РФ оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория Киевом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками удара по объектам нашей энергоинфраструктуры", — подчеркнул он.
Пресс-секретарь Путина уверен, что ВСУ якобы не выполняют приказы и каждый день наносят удары по энергетическим объектам РФ.
При этом ВС РФ 27 марта массированно обстреляли из артиллерии Херсон, повредив важные энергообъекты города. Президент Украины Владимир Зеленский призывает Вашингтон реагировать и обещает представить все доказательства нарушения россиянами энергетического перемирия.
Минобороны России утром 28 марта заявило об атаках ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области из РСЗО "HIMARS". В результате станция "фактически уничтожена".
Украинская госкомпания "Нафтогаз" в этот же день рассказала о нанесении комбинированного удара ВС РФ по инфраструктуре компании. Повреждены газодобывающие мощности.
Напомним, Зеленский считает, что мир в Украине должен основываться на силе ВСУ и помощи им военных из стран Запада.
Фокус уже писал об отказе РФ обсуждать прекращение огня по объектам гражданской инфраструктуры. Этот вопрос Киев поднимал на переговорах в Эр-Рияде.