Обстрел Херсона: ВС РФ нарушили энергетическое перемирие, Зеленский ждет реакцию США (видео)

Массированный обстрел Херсона сильно повредил энергетические объекты, многие жители города остались без света. Минобороны подготовит все доказательства нарушений договоренностей и отправит их Вашингтону, заявил президент Украины.

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Россия нарушила заключенные в Эр-Рияде договоренности об энергетическом перемирии, обстреляв Херсон. Много людей осталось без света, сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Париже после саммита лидеров "Коалиции решительных".

В США считают, что энергетическое перемирие и режим тишины в Черном море работают. Но после обстрелов 27 марта в Херсоне сильно повреждены энергетические объекты. Вашингтон должен отреагировать на массированный обстрел города и нарушение договоренностей, подчеркнул глава государства.

"Были удары по Херсону, по железнодорожному вокзалу. Было повреждено электричество, были удары по энергетике… Должна быть реакция Соединенных Штатов в действиях", — указал Зеленский.

Украина будет готовить доказательства нарушения армией Россией режима тишины в сфере энергетики. Все материалы передадут США и будут ожидать их реакции, добавил Зеленский.

Украинская сторона знает, какие объекты атаковали ВС РФ и что разрушено по итогам нападения. Министру обороны Украины Рустему Умерову поручено подготовить доказательства удара по энергетической инфраструктуре, добавил президент.

В настоящее время никто не понимает, кто мониторит соблюдение режима тишины. Но Украина четко видит, куда были выстрелы и масштабы разрушений.

"Поверьте, за три года войны мы все четко видим: чем они стреляют, с доказательствами, с видео, со всем… Ожидаем реакцию США, ведь они нам говорили, что будут на нарушения реагировать", — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский рассказывал после саммита лидеров "Коалиции решительных" о возможности ввода иностранных военных в Украину. Киеву нужно до 10 дней на выработку плана развертывания военного контингента.

В Офисе президента Украины называли дату начала действия энергетического перемирия. Россия заявляет, что оно действует с 18 марта.