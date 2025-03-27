Обстріл Херсона: ЗС РФ порушили енергетичне перемир'я, Зеленський чекає на реакцію США (відео)

Масований обстріл Херсона сильно пошкодив енергетичні об'єкти, багато жителів міста залишилися без світла. Міноборони підготує всі докази порушень домовленостей і надішле їх Вашингтону, заявив президент України.

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Росія порушила укладені в Ер-Ріяді домовленості про енергетичне перемир'я, обстрілявши Херсон. Багато людей залишилося без світла, сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Парижі після саміту лідерів "Коаліції рішучих".

У США вважають, що енергетичне перемир'я і режим тиші в Чорному морі працюють. Але після обстрілів 27 березня в Херсоні сильно пошкоджено енергетичні об'єкти. Вашингтон має відреагувати на масований обстріл міста та порушення домовленостей, наголосив глава держави.

"Були удари по Херсону, по залізничному вокзалу. Було пошкоджено електрику, були удари по енергетиці... Має бути реакція Сполучених Штатів у діях", — вказав Зеленський.

Україна готуватиме докази порушення армією Росією режиму тиші у сфері енергетики. Усі матеріали передадуть США й очікуватимуть на їхню реакцію, додав Зеленський.

Українська сторона знає, які об'єкти атакували ЗС РФ і що зруйновано за підсумками нападу. Міністру оборони України Рустему Умерову доручено підготувати докази удару по енергетичній інфраструктурі, додав президент.

Нині ніхто не розуміє, хто моніторить дотримання режиму тиші. Але Україна чітко бачить, куди були постріли та масштаби руйнувань.

"Повірте, за три роки війни ми все чітко бачимо: чим вони стріляють, із доказами, із відео, з усім... Очікуємо на реакцію США, адже вони нам говорили, що будуть на порушення реагувати", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав після саміту лідерів "Коаліції рішучих" про можливість введення іноземних військових в Україну. Києву потрібно до 10 днів на вироблення плану розгортання військового контингенту.

В Офісі президента України називали дату початку дії енергетичного перемир'я. Росія заявляє, що воно діє з 18 березня.