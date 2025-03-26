"Класична російська маячня": у Зеленського назвали дату старту 30-денного перемир'я з РФ

Озвучений Москвою початок дії перемир'я з 18 березня, за оцінками Банкової, не має юридичного підґрунтя. Російська сторона використовувала цю дату для звинувачення ЗСУ в обстрілах.

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"Енергетичне перемир'я" Україною і Росією офіційно узгоджено і має діяти з 23-24 березня. Про це розповів агентству "РБК-Україна" радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Режим припинення вогню по енергооб'єктах узгоджено двома сторонами

Режим припинення вогню по енергооб'єктах, за його словами, встановили після узгодження переліку об'єктів, по яких не можна завдавати ударів.

"Можна вважати, що в цьому сенсі юридично є перелік об'єктів. Він узгоджений двома сторонами, і з 23-го і 24-го це має працювати", — повідомив він.

Російська сторона заявляє про початок дії перемир'я з 18 березня. Але Подоляк переконаний, що ця дата не містить юридичного підґрунтя.

"Безумовно, не з 18 березня. Це взагалі якась маячня класична російська. Вони щось собі самі кажуть для того, щоб потім говорити: "Дивіться, вони [українська армія] ж із 18 березня били [по об'єктах]", — продовжив радник глави ОП.

Президент України Володимир Зеленський офіційно зафіксував це перемир'я. Важливим залишається питання моніторингу та фіксації можливих порушень. Сполучені Штати мають вести технічну та аерокосмічну розвідку.

"Такий регламент треба напрацювати, щоб не просто сказати "ви там завдали удару". А чітко показати, коли і хто саме його завдав. Чи є цей об'єкт у переліку, по яких не можна наносити удари", — підсумував він.

Нагадаємо, Євросоюз не погодився з вимогами Москви зняти санкції з "Россельхозбанка" в рамках угоди про часткове припинення вогню в Україні.

Міністерство енергетики України раніше заявляло, що Росія показала інший перелік енергооб'єктів, по якому не можна здійснювати удари.