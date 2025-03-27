"Россияне – динозавры, они хотят нас съесть": Зеленский о диалоге с Путиным о мире (видео)

Украинские власти в течение 7-10 дней подготовят для Запада план развертывания военного контингента. Украина не может иметь слабую позицию на будущих переговорах, иначе потеряет независимость, заявил Владимир Зеленский.

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Будущее видение мира в Украине должно базироваться на сильной украинской армии и присутствии военных из стран-союзников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Париже после саммита лидеров "Коалиции решительных".

"Коалиция решительных" несколько недель работает над планом отправки военных в Украину

В "Коалицию решительных" входит 31 страна, входящая в Европейский Союз и НАТО. Ключевыми участниками стали Франция, Великобритания и Италия. Саммит коалиции в Париже 27 марта созвали для обсуждения путей дальнейшей военной помощи Украине, усиления ее ВПК и механизмов достижения прекращения огня.

"Коалиция решительных" уже несколько недель работает над планом отправки военных в Украину с целью мониторинга режима прекращения огня. Однако Европа все больше сомневается в реалистичности данного плана, сообщали источники Reuters.

Мирные переговоры по Украине и ввод иностранных военных

Украинским властям, по словам президента, нужно 7-10 дней, чтобы предложить союзникам алгоритм развертывания военного контингента. У многих лидеров стран Запада есть свое видение обеспечения безопасности Украины после достижения мира с РФ.

Базовое видение обеспечение мира в Украине обеспечивается за счет сильной украинской армии и военных из других стран. Учитываются несколько компонентов: в небе, на море и на земле.

"Мы считаем, что Украина предложит алгоритм для диалога. Мы будем очень дружественно, но спорить уже на площадке, которая будет готова. Мы предложим базовую идею, базовую стратегию", — заявил глава государства.

Союзники не раз озвучивали идеи развертывания сил под руководством ОБСЕ или ООН, но Киев это предложение не поддерживает. Украина не обсуждала со Штатами их участие в механизме обеспечения мира, но Вашингтон может обеспечить средства противовоздушной обороны.

Зеленский напомнил, как обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом поставки Украине средств ПВО.

"Для гарантий безопасности это должно быть не одноразовое решение, а постоянная действующая система тотальной, 100%-й защиты украинского неба. В частности, системы Patriot и NASAMS. Такое присутствие США очень важно и я считаю, что это — также гарантия безопасности", — подчеркнул он.

Потенциальными гарантиями безопасности США может быть направление воздушного флота, но этот вопрос еще не поднимали.

Переговоры о завершении войны: какие страны представят Европу?

Позиция Украины предусматривает наличие европейских представителей за столом переговоров по окончанию войны. По словам Зеленского, альтернатив по данному вопросу нет.

"Европа очень большая и должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров", — заметил президент Украины.

Стороны договорились, что Европу представят Франция и Великобритания в лице президента Эммануэля Макрона и премьера Кира Стармера.

"Очень важно, что они [партнеры из ЕС] на нашей стороне. И стойкие, чтобы не сдавать интересы Украины, уважая нашу территориальную целостность и суверенитет", — добавил он.

Европейцы, в отличие от американцев не признают юридически ни одну из оккупированных территорий за Россией. В то же время из США можно услышать сигналы о компромиссах.

"Очень важно, чтобы была объединенная позиция на европейском континенте. Никто не будет дарить наши земли ни Путину, ни России", — добавил президент Украины.

Прямые переговоры Украины, России и США с участием Европы возможны, но именно Москва их блокирует. Российский президент Владимир Путин пока не готов к таким переговорам, указал Зеленский.

"Никакого формата переговоров я не боюсь. Мы в войне, не теоретически, а очень практически, к сожалению. Я готов к любому формату переговоров и никогда не боялся. Просто Путин хочет войны", — подчеркнул президент.

Если Украина будет иметь слабую позицию на переговорах, Путин будет угрожать и сделает все, чтобы Украина потеряла независимость, считает глава государства.

"Меня не интересуют его балы в Крыму, красная икра и тому подобное. Я не знаю, может он кого-то там в мире еще удивит. Но для меня — они [россияне] динозавры. Они хотят просто нас съесть. А нам надо защищаться и отстаивать свои права", — подчеркнул Зеленский.

Работает ли энергетическое перемирие с РФ?

Украина будет готовить доказательства нарушения армией Россией режима тишины в сфере энергетики. Все материалы передадут США и будут ожидать их реакции, добавил Зеленский.

Президент напомнил, что 27 марта российские военные обстреляли из артиллерии Херсон, жители города остались без света. Штаты должны отреагировать на нарушение Россией договоренностей, достигнутых в Эр-Рияде.

"Были удары по Херсону, удары по железнодорожному вокзалу. Было повреждено электричество, были удары по энергетике в Херсоне. Гражданские потеряли энергетику. Должна быть реакция Соединенных Штатов в действиях", — указал Зеленский.

В настоящее время никто не понимает, кто мониторит соблюдение режима тишины. Но Украина четко видит, куда были выстрелы и масштабы разрушений.

"Поверьте, за три года войны мы все четко видим: чем они стреляют, с доказательствами, с видео, со всем. Мы все это подготовим, министр обороны получил от меня приказ", — сказал президент.

Напомним, Россия отказалась обсуждать обстрелы украинских гражданских объектов. Украина выступала за прекращение огня по школам, больницам и жилым домам.

В Офисе президента говорили, что Украине не нужны "голубые каски". Каждый прибывший западный военный должен быть готов участвовать в реальных боях с ВС РФ.