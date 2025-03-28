Прагнення миру: у Трампа відходять від обіцянок закінчити війну в Україні за 100 днів

Сполучені Штати прагнутимуть досягти миру між Україною та Росією стільки часу, скільки буде потрібно. Таким чином, Штати відходять від обіцянок закінчити війну в Україні за 100 днів правління Дональда Трампа.

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Мирна угода з Україною має враховувати санкції проти Росії, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Це безліч санкцій, включно з неамериканськими. Тому ми не могли б їх зняти з Росії, навіть якби захотіли цього", — поінформував глава Держдепу.

Конкретні часові рамки для укладення мирної угоди між Україною і Росією встановлюватися не будуть. Успіхи в переговорах багато в чому залежать від позицій Росії, України та європейських країн.

Рубіо звернув увагу на важливості досягнення прогресу на технічному рівні на цьому переговорному етапі. США залучені до процесу завершення війни та досягнення миру, цей шлях буде нелегким і потребуватиме часу.

"Майже від самого початку я говорив, що ця війна — складна і триває вже четвертий рік. Я ніколи не казав, що це просто. Потрібно багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою ми не спілкувалися роками", — наголосив Рубіо.

При цьому ніхто не може гарантувати, що мирну угоду вдасться укласти через тиждень чи місяць. На думку Рубіо, все ж є прогрес і узгодження конкретних кроків.

Готовність кожної сторони до миру перевірять, коли прийде час підписувати угоду. А опір мирній угоді також буде видно, підсумував він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про бажання залучити до переговорів про завершення війни в Україні представників Північної Кореї.

У Кремлі говорять про ймовірний вихід Росії з домовленостей щодо взаємного припинення обстрілів енергоінфраструктури. Москва заявляє про право не дотримуватися режиму припинення вогню.