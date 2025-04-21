Осталось только фото: мужчина 10 лет собирал деньги на Ferrari и потерял его сразу после покупки

В Японии 33-летний продюсер группы Chocorabi случайно сжег только что приобретенный автомобиль Ferrari 458 Spider, на который собирал деньги в течение 10 лет.

Related video

Свою историю Хонкон рассказал в сети.

По его словам, он наконец приобрел желанных автомобиль, деньги на который собирал последние 10 лет. "Мрия" обошлась ему в более чем 306 тысяч долларов.

Впрочем, поездить на Ferrari он успел всего час. Просто во время тест-драйва его новый автомобиль загорелся. Водитель успел выскочить из салона, и все, что он мог сделать, это вызвать спасателей и в это время наблюдать, как горят его 43 миллиона иен.

"Я думаю, что я единственный человек в Японии, который пережил такую беду. Я потратил 43 миллиона иен ($306 000), и все, что я получил — это эту фотографию", — написал продюсер.

Он показал фото автомобиля, который сгорел почти дотла. Пост мужчины набрал более 46,9 миллионов просмотров.

Продюсер добавил, что в этой ситуации он радуется тому, что сам остался жив, поскольку боялся, что машина взорвется.

Напомним, что ранее в Монако на аукцион RM Sotheby's выставили болид "Формулы-1" Ferrari 2001 года. За него могут получить более 10 миллионов долларов, ведь на авто выступал Михаэль Шумахер.

Также сообщалось, что редкий Ferrari за $240000 с интересной историей простоял 25 лет заброшенным в сарае. После смерти владельца в 2000 году авто не эксплуатировалось. Наследники поставили машину в сарай и сначала время от времени заводили ее двигатель, однако со временем перестали это делать.