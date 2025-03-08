Редкий Ferrari за $240000 с интересной историей простоял 25 лет заброшенным в сарае (фото)

Спорткар Ferrari 330 GT — довольно редкая коллекционная модель 60-х годов. Купе оснащено 300-сильным V12 и способно развить 245 км/ч.

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Во Франции обнаружили заброшенное купе Ferrari 330 GT 1965 года. Раритетный суперкар четверть века простоял в сарае на территории старинного поместья. Об автомобиле рассказали на сайте Classic Driver.

Ferrari 330 GT стоял в сарае с 2000 года Фото: Classic Driver Market

Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 имеет интересную и насыщенную историю. Именно это авто с другими задними фонарями демонстрировали на Парижском автосалоне 1966 года, где его осматривал президент Франции Шарль де Голль. Позже оно стало машиной безопасности в знаменитых гонках "24 часа Ле-Мана". Кстати, именно таким авто пользовался Энцо Феррари.

После этого Ferrari 330 GT продали и он несколько раз менял владельца. В конце 70-х его приобрел французский автоколлекционер.

Для автосалона в Париже купе получило нестандартные фонари Фото: Classic Driver Market

После смерти владельца в 2000 году авто не эксплуатировалось. Наследники поставили машину в сарай и сначала время от времени заводили ее двигатель, однако со временем перестали это делать.

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Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 нуждается в реставрации. Его кузов местами проржавел, а кожаная отделка салона потрескалась. Впрочем, пробег небольшой — 38 607 км. Сейчас авто выставили на аукцион и планируют получить за него до 240 000 долларов.

Салон авто нуждается в реставрации Фото: Classic Driver Market

Купе Ferrari 330 GT 2+2 выпускали с 1964 по 1967 год и всего собрали 1099 авто. Суперкар оснащен 4,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 245 км/ч.

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