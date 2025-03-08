Редкий Ferrari за $240000 с интересной историей простоял 25 лет заброшенным в сарае (фото)
Спорткар Ferrari 330 GT — довольно редкая коллекционная модель 60-х годов. Купе оснащено 300-сильным V12 и способно развить 245 км/ч.
Во Франции обнаружили заброшенное купе Ferrari 330 GT 1965 года. Раритетный суперкар четверть века простоял в сарае на территории старинного поместья. Об автомобиле рассказали на сайте Classic Driver.
Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 имеет интересную и насыщенную историю. Именно это авто с другими задними фонарями демонстрировали на Парижском автосалоне 1966 года, где его осматривал президент Франции Шарль де Голль. Позже оно стало машиной безопасности в знаменитых гонках "24 часа Ле-Мана". Кстати, именно таким авто пользовался Энцо Феррари.
После этого Ferrari 330 GT продали и он несколько раз менял владельца. В конце 70-х его приобрел французский автоколлекционер.
Читать также
Операция себя оправдала: "Флеш" заговорил о выводе ВСУ из Курской области
У Трампа обнаружились проблемы с памятью: как президент США забыл свои же принципы сделок
В РФ заявили о преимуществе в огневой мощи БМП-2М перед Bradley: в чем нюанс (видео)
Ученые разработали идеальный рецепт блинов: потребуется всего три основных ингредиента
После смерти владельца в 2000 году авто не эксплуатировалось. Наследники поставили машину в сарай и сначала время от времени заводили ее двигатель, однако со временем перестали это делать.Важно
Суперкар Ferrari 330 GT 2+2 нуждается в реставрации. Его кузов местами проржавел, а кожаная отделка салона потрескалась. Впрочем, пробег небольшой — 38 607 км. Сейчас авто выставили на аукцион и планируют получить за него до 240 000 долларов.
Купе Ferrari 330 GT 2+2 выпускали с 1964 по 1967 год и всего собрали 1099 авто. Суперкар оснащен 4,0-литровым V12 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и развить 245 км/ч.
Кстати, недавно в Украине нашли Toyota Land Cruiser 100 2006 года в новом состоянии.
Также Фокус писал о свалке с редкими ретроавто.
Читать также
На продажу выставили самый маленький "Гелендваген": это миниатюрный электрокар (фото)
Старший брат VW Tiguan: в Украине появился новый семейный кроссовер Volkswagen (фото)
Раритет из 80-х: обнаружен уникальный украинский спорткар "Торнадо" (фото)