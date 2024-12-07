Эксклюзив за $865 000: на продажу выставили повседневное авто Энцо Феррари (фото)

Энцо Феррари эксплуатировал это купе Ferrari 330 GT 2+2 на протяжении двух лет. Автомобиль оснащен 300-сильным V12 и способен развить 245 км/ч.

В США продается купе Ferrari 330 GT 1962 года. Его оценили в 865 000 долларов, хотя обычно подобные авто в несколько раз дешевле. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Купе стало повседневным авто Энцо Феррари

Дело в том, что это личное авто Энцо Феррари. Легендарный конструктор и многолетний руководитель Ferrari эксплуатировал это авто в течение двух лет.

Этот Ferrari 330 GT 2+2 был одним из ранних прототипов модели. После начала серийного производства его передали в корпоративный автопарк и Энцо Феррари выбрал его в качестве повседневного авто.

Купе оснащено 300-сильным V12

В 1964 году купе Ferrari отправили за океан и передали дилеру Луиджи Чинетти. Спортивное авто несколько раз переходило из рук в руки, а в 2018 году прошло реставрацию.

Важно

Гоночная легенда: на аукцион выставили прославленный Ferrari за 25 миллионов евро (фото)

Ferrari 330 GT 2+2 отличается элегантным кузовом от ателье Pininfarina и спицованными колесами Borani. Его салон отделан кожей и деревом.

Салон отделан кожей и деревом

Под капотом Ferrari 330 GT 2+2 установлен 4,0-литровый V12 мощностью 300 сил, дополненный спортивным выхлопом Ansa Marmitte. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.

Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный заряженный хэтчбек Ferrari.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве среди зимы заметили суперкар Ferrari.