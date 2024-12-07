Ексклюзив за $865 000: на продаж виставили щоденне авто Енцо Феррарі (фото)

Енцо Феррарі експлуатував це купе Ferrari 330 GT 2+2 упродовж двох років. Автомобіль оснащений 300-сильним V12 і здатен розвинути 245 км/год.

У США продається купе Ferrari 330 GT 1962 року. Його оцінили в 865 000 доларів, хоча зазвичай подібні авто в кілька разів дешевші. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Купе стало повсякденним авто Енцо Феррарі

Річ у тім, що це особисте авто Енцо Феррарі. Легендарний конструктор і багаторічний керівник Ferrari експлуатував це авто впродовж двох років.

Цей Ferrari 330 GT 2+2 був одним із ранніх прототипів моделі. Після початку серійного виробництва його передали в корпоративний автопарк і Енцо Феррарі обрав його в якості повсякденного авто.

Купе оснащене 300-сильним V12

У 1964 році купе Ferrari відправили за океан і передали дилеру Луїджі Чінетті. Спортивне авто кілька разів переходив із рук у руки, а в 2018 році пройшов реставрацію.

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Ferrari 330 GT 2+2 вирізняється елегантним кузовом від ательє Pininfarina та спицьованими колесами Borani. Його салон оздоблений шкірою та деревом.

Салон оздоблений шкірою і деревом

Під капотом Ferrari 330 GT 2+2 встановлено 4,0-літровий V12 потужністю 300 сил, доповнений спортивним вихлопом Ansa Marmitte. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,3 с, а максимальна швидкість становить 245 км/год.

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