Самые дорогие суперкары и элитные авто, завезенные в Украину за время полномасштабной войны (фото)

За последние три года в Украине появились суперкары Ferrari, роскошные Rolls-Royce, коллекционные Mercedes и Porsche. Некоторые автомобили являются настоящим эксклюзивом.

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Даже во время войны в Украину активно завозят дорогие автомобили. Спрос на модели представительского класса уже вернулся на уровень 2021 года, а на улицах украинских городов появляются все новые суперкары и роскошные авто. Стоимость некоторых моделей превышает 500 000 долларов. Фокус определил самые дорогие авто в Украине, завезенные за последние три года.

Ferrari 812 Superfast — 400 000 — 500 000 долларов

Ferrari 812 Superfast Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Ferrari 812 Superfast новым стоил до 500 000 долларов, однако в 2024 году модель прекратили выпускать. За последние годы в Украине появилось сразу несколько таких авто, название которых переводится, как "супербыстрый". Купе оснащено высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 800 сил и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition — 460 000 долларов

Mercedes SLR McLaren Crown Edition Фото: supercars_ua

Купе Mercedes SLR McLaren уже стало современной классикой. В Украину привезли особый суперкар в лимитированном исполнении Crown Edition: изготовили всего 10 таких авто для королевской семьи Бахрейна. Авто отличается особыми колесными дисками и дорогой внутренней отделкой, а также мощным 650-сильным V8. Разгон до сотни занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 337 км/ч. Конкретно это авто приобрели на аукционе за $460 000.

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Mercedes Brabus 800 4×4² — 520 000 долларов

Тюнингованные "Гелендвагены" от Brabus всегда недешевы. В Украину привезли особый Brabus 800 4×4², подготовленный к тяжелому бездорожью. Он оснащен портальными мостами, а его клиренс достигает 350 мм. Цифра в названии указывает на увеличенную до 800 сил мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. Тяжелый внедорожник стартует до сотни за 4 секунды.

Rolls-Royce Spectre — 600 000 долларов

Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Роскошный электромобиль Rolls-Royce Spectre стал своеобразным бестселлером среди состоятельных украинцев, ведь уже приобрели более десятка этих недешевых купе. Некоторые из этих авто видели в Монако. 5,5-метровый электрокар Rolls-Royce Spectre оснащен 585-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его запас хода составляет 515 км.

Singer Porsche 911 — более 650 000 долларов

Porsche 911 Singer Kyiv Comission Фото: luxurycars.ukraine

Компания Singer превращает винтажные Porsche 911 в настоящие шедевры. По индивидуальному заказу там выпустили спорткар Kyiv Commission ("создан для Киева") с шикарным салоном и высокооборотной оппозитной шестеркой на 390 сил. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge — 700 000 долларов

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: topgir.com.ua

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan — не такая уж и редкость на наших дорогах. В Украине зарегистрированы десятки таких авто, среди которых уже есть и обновленная модель 2024 года. Значительно более редким является заряженный 600-сильный вариант Black Badge за $700 000 с особой окраской и улучшенной внутренней отделкой. В одном из таких авто видели народного депутата Геннадия Вацака.

Ferrari SF90 Stradale — 750 000 — 800 000 долларов

Ferrari SF90 Stradale Фото: auto.ria.com

Во время полномасштабной войны в Украине появилось несколько купе Ferrari SF90 Stradale, причем некоторые авто продавались. Полноприводный суперкар оснащен 1000-сильной гибридной установкой с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами. Он является одним из самых быстрых авто в Украине: разгоняется до сотни за 2,5 с и развивает 340 км/ч. К тому же, гибрид Ferrari способен проехать до 25 км на электротяге.

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Aston Martin Valiant — 2 700 000 долларов

Aston Martin Valiant Фото: https://www.instagram.com/boutique.nomer.odin

Абсолютный рекордсмен — лимитированный суперкар Aston Martin Valiant. Это трековое купе создали по заказу звезды "Формулы-1" Фернандо Алонсо и выпустили небольшой серией из 38 авто. В его дизайне сочетаются ретростиль и современные обвес и антикрыло. 745-сильный V12 твин-турбо работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость превышает 325 км/ч.

Кстати, недавно стало известно, что суперкары Ferrari и McLaren не подпадают под налог на роскошь в Украине.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes.