Раритеты под открытым небом: в США обнаружили кладбище старинных авто (видео)
На свалке в Арканзасе собрано 250 автомобилей и среди них есть настоящие раритеты. Там можно встретить лимузин Lincoln или лимитированный Oldsmobile.
В США нашли свалку с редкими старинными автомобилями. Десятки машин не один год ржавеют под открытым небом. О них рассказали в видео на Youtube-канале Dead Car Rescue.
Кладбище авто расположено в штате Арканзас и на нем насчитали 250 машин. Судя по оставленным там моделям, активнее всего его использовали с 50-х до 80-х годов прошлого столетия.
Значительная часть автомобилей на свалке — массовые американские модели, однако есть здесь и раритеты. К примеру, можно заметить спортивный Pontiac Firebird 1969 года или редкий универсал Packard начала 50-х.Важно
Также на свалке есть шестиместный универсал Edsel Villager 1959 года и семейный внедорожник International Harvester Travelall 50-х годов. Oldsmobile Delta 88 1977 года представлен в лимитированной версии Indy 500 Pacecar. Модель выбрали в качестве машины безопасности на гонках "500 миль Индианаполиса" и всего собрали 2403 таких купе.
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Впрочем, настоящей звездой кладбища автомобилей является огромный лимузин Lincoln Continental 1967 года. Такое же авто в свое время было у Элвиса Пресли. Пока не известно, почему столь раритетная модель авто оказалась на свалке.
Кстати, недавно был обнаружен малоизвестный украинский спорткар "Торнадо". Сейчас раритетное авто проходит реставрацию.
Также Фокус рассказывал об эксклюзивном американском авто за $300 000, которое 45 лет стояло в гараже.
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