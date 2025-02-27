Эксклюзивное американское авто 60-х за $300 000 простояло 45 лет в гараже (фото)

Культовый Pontiac GTO в лимитированном исполнении не эксплуатировался с 1978 года. Изготовили всего 50 таких купе с 360-сильным V8.

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В США выставили на продажу купе Pontiac GTO 1967 года. За знаменитое спортивное авто планируют получить 300 000 долларов, ведь это капсула времени в особом исполнении. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Купе является одним из 50 авто лимитированной серии, которые разыграли в лотерее Фото: autoevolution.com

Этот Pontiac GTO — один из 50 авто в специальной версии, которые разыграли в лотерею среди клиентов сети обувных магазинов. Спортивные купе отличались золотистой окраской и красным декором. До наших дней сохранилось лишь три таких автомобиля.

Конкретно этот Pontiac GTO 1967 года выиграла госпожа Барт из Сент-Луиса. Она проехала 80 тыс. км на авто и даже позже доукомплектовала его кондиционером. Кстати, недавно аналогичное авто превратили в электрокар.

Спортивное купе прекрасно сохранилось Фото: autoevolution.com

В 1978 году владелица ушла из жизни и с тех пор Pontiac GTO не эксплуатировался — ее муж поставил машину в гараж и не садился за руль. Винтажное авто прекрасно сохранилось.

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С 2002 года владельцем Pontiac GTO стал зять госпожи Барт, однако он также не ездил на нем. Автомобиль простоял в гараже 45 лет и только в 2024 году его показали на публике — выставили на ретрошоу, где он сразу получил награду.

Под капотом установлен 360-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Pontiac GTO — культовая спортивная модель из США. Купе 1967 года оснащено 6,6-литровым 360-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить более 200 км/ч.

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