Культовый американский спорткар 70-х за $100 000 простоял 35 лет в гараже (фото)

Pontiac Firebird Trans Am — редкая заряженная версия модели. Спорткар оснащен 6,5-литровым 335-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с.

Related video

В США обнаружили заброшенный Pontiac Firebird 1970 года. Знаменитое спортивное авто 35 лет не выезжало из гаража. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Фото: Craigslist

Нынешний владелец авто рассказал его историю. По его словам, первый владелец эксплуатировал Pontiac Firebird до 1990 года, а затем решил сохранить раритетное авто и поставил его в гараж. После смерти автолюбителя о спорткаре фактически забыли.

Салон Pontiac Firebird неплохо сохранился Фото: Craigslist

Pontiac Firebird в 80-х перекрасили, поэтому его кузов в очень хорошем состоянии. Двигатель также в свое время отреставрировали: авто легко заводится и ездит. Неплохо сохранился и салон, а кондиционер работает. Пробег составляет 130 тыс. км.

Важно

Раритет из 80-х: обнаружен культовый внедорожник Chevrolet в заводской упаковке (фото)

Сейчас нынешний владелец планирует продать Pontiac Firebird за 100 000 долларов, ведь это довольно редкая заряженная версия Trans Am. Таких купе в 1970 году выпустили 7708.

Под капотом установлен 335-сильный V8 Фото: Craigslist

Модель предлагалась с несколькими различными двигателями. Конкретно этот Pontiac Firebird Trans Am оснащен 6,5-литровым V8 на 335 л. с. с динамическим наддувом. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Кстати, недавно обнаружили редкий спортивный Pontiac 1971 года в новом состоянии.

Также Фокус писал, что старый пикап Dodge завелся и поехал после 42 лет простоя в лесу.