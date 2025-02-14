Культовый американский спорткар 70-х за $100 000 простоял 35 лет в гараже (фото)
Pontiac Firebird Trans Am — редкая заряженная версия модели. Спорткар оснащен 6,5-литровым 335-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с.
В США обнаружили заброшенный Pontiac Firebird 1970 года. Знаменитое спортивное авто 35 лет не выезжало из гаража. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Нынешний владелец авто рассказал его историю. По его словам, первый владелец эксплуатировал Pontiac Firebird до 1990 года, а затем решил сохранить раритетное авто и поставил его в гараж. После смерти автолюбителя о спорткаре фактически забыли.
Pontiac Firebird в 80-х перекрасили, поэтому его кузов в очень хорошем состоянии. Двигатель также в свое время отреставрировали: авто легко заводится и ездит. Неплохо сохранился и салон, а кондиционер работает. Пробег составляет 130 тыс. км.
Сейчас нынешний владелец планирует продать Pontiac Firebird за 100 000 долларов, ведь это довольно редкая заряженная версия Trans Am. Таких купе в 1970 году выпустили 7708.
Модель предлагалась с несколькими различными двигателями. Конкретно этот Pontiac Firebird Trans Am оснащен 6,5-литровым V8 на 335 л. с. с динамическим наддувом. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.
Кстати, недавно обнаружили редкий спортивный Pontiac 1971 года в новом состоянии.
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