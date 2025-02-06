Американская мощь: пикап Dodge завелся и поехал после 42 лет простоя в лесу (видео)

Пикап Dodge Power Wagon бросили в лесу в 1983 году. Он заржавел, однако смог завестись и проехаться после несложного обслуживания.

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В США смогли вернуть к жизни винтажный пикап Dodge Power Wagon 1974 года. Автомобиль стоял под открытым небом более четырех десятилетий и не эксплуатировался. Видео с авто показали на Youtube-канале Budget Buildz.

Этот Dodge W100 Power Wagon не эксплуатировался с 1983 года. По неизвестным причинам пикап, которому к тому времени не исполнилось и 10 лет, был брошен посреди леса.

За 42 года по бокам заброшенного авто выросли деревья, поэтому оно застряло и достать его оказалось нелегко. Пикап Dodge покрыт грязью и ржавчиной, а в его салоне разорвана отделка.

Пикап ржавел среди леса Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль отмыли и решили попробовать завести. Как ни странно, двигатель Dodge W100 довольно неплохо сохранился. После того, как его почистили, заменили моторное масло и подали топливо, он завелся.

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Мало того, Dodge Power Wagon смог немного проехаться своим ходом, однако недолго, ведь из его коробки передач вытекло масло. Теперь авто планируют восстановить.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Рамный пикап Dodge W100 Power Wagon выпускался с 1973 по 1980 год и комплектовался шести и восьмицилиндровыми двигателями мощностью до 235 сил. Конкретно это авто оснащено 5,2-литровым 155-сильным V8 и 3-ступенчатым автоматом.

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