Американська міць: пікап Dodge завівся і поїхав після 42 років простою в лісі (відео)

Пікап Dodge Power Wagon кинули в лісі у 1983 році. Він заіржавів, проте зміг завестися та проїхатися після нескладного обслуговування.

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У США змогли повернути до життя вінтажний пікап Dodge Power Wagon 1974 року. Автомобіль стояв просто неба понад чотири десятиліття і не експлуатувався. Відео з авто показали на Youtube-каналі Budget Buildz.

Цей Dodge W100 Power Wagon не експлуатувався з 1983 року. Із невідомих причин пікап, якому на той час не виповнилося і 10 років, кинули посеред лісу.

За 42 роки з боків покинутого авто виросли дерева, тому воно застрягло і дістати його виявилося нелегко. Пікап Dodge покритий брудом та іржею, а в його салоні розірване оздоблення.

Пікап іржавів серед лісу Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль відмили і вирішили спробувати завести. Як не дивно, двигун Dodge W100 доволі непогано зберігся. Після того, як його почистили замінили моторну оливу та подали пальне, він завівся.

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Мало того, Dodge Power Wagon зміг трохи проїхатися своїм ходом, проте недовго, адже із його коробки передач витекло мастило. Тепер авто планують відновити.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Рамний пікап Dodge W100 Power Wagon випускали з 1973 по 1980 рік та комплектували шести і восьмициліндровими двигунами потужністю до 235 сил. Конкретно це авто оснащене 5,2-літровим 155-сильним V8 та 3-ступінчастим автоматом.

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