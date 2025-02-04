Рідкісний британський спорткар 2000-х роками стоїть покинутим на вулиці (фото)

Виготовлено лише 1677 TVR Tuscan Speed Six. Рідкісний спорткар комплектували рядними шістками потужністю до 390 сил.

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У Лондоні на одній з вулиць виявили покинуте купе TVR Tuscan Speed Six. Раритетний спорткар вже кілька років стоїть просто неба. Його фото опублікували на сторінці citroenax_ в Instagram.

Точну локацію не розкривають, проте відомо, що спорткар TVR Tuscan запаркований у спальному районі на півдні Лондона. Поруч із ним – ще кілька занедбаних Volvo та FIAT 80-х, які не є настільки цінними.

Рідкісний спорткар вирізняється оригінальним дизайном

TVR Tuscan Speed Six покритий брудом, а на його кузові видно подряпини, які свідчать про незначні ДТП. Оскільки всі кузовні панелі виготовлені зі склопластику, то іржі немає. Також в авто зняли передню частину капоту (він в Tuscan двосекційний), яка прикривала горловини для заливу робочих рідин.

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TVR Tuscan другого покоління – надзвичайно рідкісна модель. Усього з 2000 по 2006 рік виготовили лише 1677 купе зі знімним дахом та кабріолетів. Зараз їх середня вартість становить приблизно 40-50 тис. доларів.

TVR Tuscan Speed Six вирізняється оригінальним дизайном із елегантними обводами кузова та шістьма круглими фарами. Інтер’єр авто доволі простий, але обшитий дорогою шкірою.

Салон TVR Tuscan оздоблено шкірою

Цей TVR Tuscan Speed Six належить до першої серії моделі, яку випускали до 2005 року. Такий спорткар комплектували 4,0-літровими рядними шістками потужністю 360, 380 або 390 сил.

TVR Tuscan дуже легкий – важить усього 1100 кг. Найпотужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 314 км/год.

Примітно, що спорткари TVR завжди позиціонували, як авто для вмілого водія. Саме тому їх комплектували виключно механічною КПП, в них немає системи стабілізації чи навіть ABS. Відсутні й подушки безпеки.

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