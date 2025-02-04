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Авто

Редкий британский спорткар 2000-х годами стоит брошенным на улице (фото)

TVR Tuscan Speed Six, TVR Tuscan, спорткар TVR
TVR Tuscan Speed Six годами стоит под открытым небом на одной из улиц Лондона

Изготовлено всего 1677 TVR Tuscan Speed Six. Редкий спорткар комплектовали рядными шестерками мощностью до 390 сил.

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В Лондоне на одной из улиц обнаружили заброшенное купе TVR Tuscan Speed Six. Раритетный спорткар уже несколько лет стоит под открытым небом. Его фото опубликовали на странице citroenax_ в Instagram.

Точную локацию не раскрывают, однако известно, что спорткар TVR Tuscan запаркован в спальном районе на юге Лондона. Рядом с ним — еще несколько заброшенных Volvo и FIAT 80-х, которые не являются столь ценными.

TVR Tuscan, спорткар TVR, TVR Tuscan Speed Six Fullscreen
Редкий спорткар отличается оригинальным дизайном

TVR Tuscan Speed Six покрыт грязью, а на его кузове видны царапины, которые свидетельствуют о незначительных ДТП. Поскольку все кузовные панели изготовлены из стеклопластика, то ржавчины нет. Также у авто сняли переднюю часть капота (он у Tuscan двухсекционный), которая прикрывала горловины для залива рабочих жидкостей.

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TVR Tuscan второго поколения — чрезвычайно редкая модель. Всего с 2000 по 2006 год изготовили всего 1677 купе со съемной крышей и кабриолетов. Сейчас их средняя стоимость составляет примерно 40-50 тыс. долларов.

TVR Tuscan Speed Six отличается оригинальным дизайном с элегантными обводами кузова и шестью круглыми фарами. Интерьер авто довольно простой, но обшит дорогой кожей.

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Салон TVR Tuscan отделан кожей

Этот TVR Tuscan Speed Six относится к первой серии модели, которая выпускалась до 2005 года. Такой спорткар комплектовали 4,0-литровыми рядными шестерками мощностью 360, 380 или 390 сил.

TVR Tuscan очень легкий — весит всего 1100 кг. Самый мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 314 км/ч.

Примечательно, что спорткары TVR всегда позиционировали, как авто для умелого водителя. Именно поэтому их комплектовали исключительно механической КПП, в них нет системы стабилизации или даже ABS. Отсутствуют и подушки безопасности.

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