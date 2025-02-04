Редкий британский спорткар 2000-х годами стоит брошенным на улице (фото)

Изготовлено всего 1677 TVR Tuscan Speed Six. Редкий спорткар комплектовали рядными шестерками мощностью до 390 сил.

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В Лондоне на одной из улиц обнаружили заброшенное купе TVR Tuscan Speed Six. Раритетный спорткар уже несколько лет стоит под открытым небом. Его фото опубликовали на странице citroenax_ в Instagram.

Точную локацию не раскрывают, однако известно, что спорткар TVR Tuscan запаркован в спальном районе на юге Лондона. Рядом с ним — еще несколько заброшенных Volvo и FIAT 80-х, которые не являются столь ценными.

Редкий спорткар отличается оригинальным дизайном

TVR Tuscan Speed Six покрыт грязью, а на его кузове видны царапины, которые свидетельствуют о незначительных ДТП. Поскольку все кузовные панели изготовлены из стеклопластика, то ржавчины нет. Также у авто сняли переднюю часть капота (он у Tuscan двухсекционный), которая прикрывала горловины для залива рабочих жидкостей.

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TVR Tuscan второго поколения — чрезвычайно редкая модель. Всего с 2000 по 2006 год изготовили всего 1677 купе со съемной крышей и кабриолетов. Сейчас их средняя стоимость составляет примерно 40-50 тыс. долларов.

TVR Tuscan Speed Six отличается оригинальным дизайном с элегантными обводами кузова и шестью круглыми фарами. Интерьер авто довольно простой, но обшит дорогой кожей.

Салон TVR Tuscan отделан кожей

Этот TVR Tuscan Speed Six относится к первой серии модели, которая выпускалась до 2005 года. Такой спорткар комплектовали 4,0-литровыми рядными шестерками мощностью 360, 380 или 390 сил.

TVR Tuscan очень легкий — весит всего 1100 кг. Самый мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 314 км/ч.

Примечательно, что спорткары TVR всегда позиционировали, как авто для умелого водителя. Именно поэтому их комплектовали исключительно механической КПП, в них нет системы стабилизации или даже ABS. Отсутствуют и подушки безопасности.

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