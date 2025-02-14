Культовий американський спорткар 70-х за $100 000 простояв 35 років у гаражі (фото)
Pontiac Firebird Trans Am — рідкісна заряджена версія моделі. Спорткар оснащений 6,5-літровим 335-сильним V8 і здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с.
У США виявили покинутий Pontiac Firebird 1970 року. Знамените спортивне авто 35 років не виїжджало з гаража. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Нинішній власник авто розповів його історію. За його словами, перший власник експлуатував Pontiac Firebird до 1990 року, а потім вирішив зберегти раритетне авто та поставив його в гараж. Після смерті автолюбителя про спорткар фактично забули.
Pontiac Firebird у 80-х перефарбували, тому його кузов у дуже гарному стані. Двигун також свого часу відреставрували: авто легко заводиться і їздить. Непогано зберігся і салон, а кондиціонер працює. Пробіг становить 130 тис. км.
Зараз нинішній власник планує продати Pontiac Firebird за 100 000 доларів, адже це доволі рідкісна заряджена версія Trans Am. Таких купе у 1970 році випустили 7708.
Модель пропонували з кількома різними двигунами. Конкретно цей Pontiac Firebird Trans Am оснащений 6,5-літровим V8 на 335 к. с. із динамічним наддувом. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
До речі, нещодавно виявили рідкісний спортивний Pontiac 1971 року в новому стані.
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