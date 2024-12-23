Потужна капсула часу: знайдено дуже рідкісний спорткар 70-х у новому стані (фото)

Виготовили лише 572 купе Pontiac LeMans GT-37 із 6,6-літровим 300-сильним V8. Спортивне авто здатне розігнатися до сотні за 7,5 с.

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У США виявили добре збережений Pontiac LeMans GT-37 1971 року. Спортивне купе є справжнім раритетом. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

Спорткар проїхав усього 61 тис. км

Пробіг Pontiac LeMans GT-37 за понад пів століття становить усього 61 тис. км. Автомобіль у гарному стані, хоча не проходив реставрацію – йому лише один раз оновили лакофарбове покриття. Салон і силовий агрегат добре збереглися.

Капсулу часу Pontiac GT-37 продають за 44 000 доларів. Зараз це рідкісна колекційна модель.

Салон Pontiac GT-37 добре зберігся

Купе Pontiac GT-37 1971 року – раритетна спортивна версія моделі LeMans. Її позиціонували, як доступнішу альтернативу знаменитому Pontiac GTO.

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Усього виготовили 5800 Pontiac LeMans GT-37, проте тільки 572 купе оснастили 6,6-літровим V8 потужністю 300 к. с. Саме цей двигун встановлено під капотом авто.

Під капотом авто встановлено 6,6-літровий 300-сильний V8

Із 4-ступінчастою механічною КПП спорткар Pontiac GT-37 здатен розігнатися до 100 км/год за 7,5 с та проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 14,5 с. Комплектація включає спортивний вихлоп і підсилювач керма.

До речі, нещодавно в США виявили знамените спортивне авто 70-х за $500 000 у новому стані.

Також Фокус розповідав, що в старому сараї знайшли раритетний Dodge Charger 1966 року.