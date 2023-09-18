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Культовий американський спорткар 70-х простояв 28 років покинутим у сараї (фото)

Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO, спорткар Pontiac, Pontiac GTO Judge, Pontiac GTO 1970
Фото: autoevolution.com | Pontiac GTO не виїжджав на дороги з 1995 року

Випущено лише 3629 купе Pontiac GTO у спортивному виконанні The Judge. Автомобіль оснащений 6,5-літровим V8 потужністю 366 к. с.

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У США виявили покинутим рідкісний Pontiac GTO 1970 року. Спорткар простояв у старому сараї з середини 90-х. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Pontiac GTO спочатку був зареєстрований у штаті Вірджинія, проте в 1988 році його відправили до Нью-Йорка для реставрації, де перефарбували. У 1995 році авто продали і новий власник поставив його в сарай і відтоді не їздив на ньому. Лише кілька місяців тому про GTO стало відомо.

Pontiac GTO Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO, Pontiac GTO, спорткар Pontiac Fullscreen
Версія Pontiac GTO the Judge впізнається за спойлером і графікою
Фото: autoevolution.com

Pontiac GTO 1970 року непогано зберігся. Кузов не тільки перефарбований, а й практично не проржавів. У пристойному стані і салон автомобіля.

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Автомобіль цінний тим, що це рідкісна спортивна версія Pontiac GTO The Judge — таких купе випустили всього 3629. Від стандартної моделі варіант можна відрізнити за заднім спойлером і особливою графікою на кузові.

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Салон Pontiac GTO непогано зберігся
Фото: autoevolution.com

Під капотом авто встановлено 6,5-літровий 366-сильний V8 із системою динамічного наддуву, що працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Pontiac GTO The Judge здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Максимальна швидкість становить 200 км/год.

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Під капотом встановлено 6,5-літровий V8
Фото: autoevolution.com

Оснащення Pontiac GTO включає спортивне кермо, радіо та самоблокувальний диференціал. Зараз авто виставили на продаж за $46 000.

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