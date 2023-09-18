Культовий американський спорткар 70-х простояв 28 років покинутим у сараї (фото)

Випущено лише 3629 купе Pontiac GTO у спортивному виконанні The Judge. Автомобіль оснащений 6,5-літровим V8 потужністю 366 к. с.

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У США виявили покинутим рідкісний Pontiac GTO 1970 року. Спорткар простояв у старому сараї з середини 90-х. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Pontiac GTO спочатку був зареєстрований у штаті Вірджинія, проте в 1988 році його відправили до Нью-Йорка для реставрації, де перефарбували. У 1995 році авто продали і новий власник поставив його в сарай і відтоді не їздив на ньому. Лише кілька місяців тому про GTO стало відомо.

Версія Pontiac GTO the Judge впізнається за спойлером і графікою Фото: autoevolution.com

Pontiac GTO 1970 року непогано зберігся. Кузов не тільки перефарбований, а й практично не проржавів. У пристойному стані і салон автомобіля.

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Автомобіль цінний тим, що це рідкісна спортивна версія Pontiac GTO The Judge — таких купе випустили всього 3629. Від стандартної моделі варіант можна відрізнити за заднім спойлером і особливою графікою на кузові.

Салон Pontiac GTO непогано зберігся Фото: autoevolution.com

Під капотом авто встановлено 6,5-літровий 366-сильний V8 із системою динамічного наддуву, що працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Pontiac GTO The Judge здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Максимальна швидкість становить 200 км/год.

Під капотом встановлено 6,5-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Оснащення Pontiac GTO включає спортивне кермо, радіо та самоблокувальний диференціал. Зараз авто виставили на продаж за $46 000.

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