Культовый американский спорткар 70-х простоял 28 лет заброшенным в сарае (фото)
Выпущено лишь 3629 купе Pontiac GTO в спортивном исполнении The Judge. Автомобиль оснащен 6,5-литровым V8 мощностью 366 л. с.
В США обнаружили заброшенным редкий Pontiac GTO 1970 года. Спорткар простоял в старом сарае с середины 90-х. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Pontiac GTO изначально был зарегистрирован в штате Вирджиния, однако в 1988 году был отправлен в Нью-Йорк для реставрации, где был перекрашен. В 1995 году авто продали и новый владелец поставил его в сарай и с тех пор не ездил на нем. Лишь несколько месяцев назад о GTO стало известно.
Pontiac GTO 1970 года неплохо сохранился. Кузов не только перекрашен, но и практически не проржавел. В приличном состоянии и салон автомобиля.
Автомобиль ценен тем, что это редкая спортивная версия Pontiac GTO The Judge – таких купе выпустили всего 3629. От стандартной модели вариант можно отличить по заднему спойлеру и особой графике на кузове.
Под капотом авто установлен 6,5-литровый 366-сильный V8 с системой динамического наддува, работающий в паре 4-ступенчатой механической КПП. Pontiac GTO The Judge способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.
Оснащение Pontiac GTO включает спортивный руль, радио и самоблокирующийся дифференциал. Сейчас авто выставили на продажу за $46 000.
Ранее Фокус рассказывал про огромную заброшенную коллекцию из 230 редких ретро-автомобилей.
Также мы писали, что в Украине нашли ВАЗ-2106 1991 года без пробега.